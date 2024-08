Besondere Orte im Kreis Esslingen: Esslingen hat den höchsten Kirchturm in der Region

11 Weithin sichtbar: Der Turm der Frauenkirche. Foto: Roberto Bulgrin

In unserer Serie „Rekordverdächtig" stellen wir ganz besondere Orte vor. Der Kirchturm der Esslinger Frauenkirche ist mit 73,5 Metern der höchste in der Region. Die Kirche hat aber auch noch andere Besonderheiten aufzuweisen.











Er ist weithin sichtbar und dennoch unnahbar: Der höchste Kirchturm in der Region Stuttgart ist jener der Frauenkirche in Esslingen. Weil er für die Öffentlichkeit nur an ausgewählten Tagen zugänglich ist, ist es auch ein einsamer Ort, der sich nur aus der Ferne bewundern lässt. Etwas Unerreichbares also, mystisch, wenn man so will. Geeignet, religiöse Gefühle auszulösen, wenn man dafür empfänglich ist. In gewisser Weise steht der Turm also auch für all das, was die religiöse Vorstellungskraft hergibt, sich aber nicht anfassen lässt. Insbesondere die oberste Spitze, die über das gesamte Jahr ganz allein den Tauben gehört. Menschen haben hier nichts verloren. Einzige Ausnahme: Der Tag des offenen Denkmals, der dieses Jahr am 8. September stattfindet. An diesem Tag ist der Himmel einen Spalt weit geöffnet – es gibt Führungen auf den Turm.