Entspannte Chefin: Annamaria Galante betreibt das Café Westkastell und backt alle Kuchen und Torten in Eigenregie. Foto: /Gottfried Stoppel

Annamaria Galante ist die Chefin im Café Westkastell in Welzheim. Dort backt sie selbst, serviert Frühstück und kriegt regelmäßig Hilfe von ihren Kindern – und von einer Kamera, die die Kuchen aufnimmt und so den Gästen daheim am PC Lust auf einen Besuch macht.















Die Liebe hat Annamaria Galante einst aus Italien in den Rems-Murr-Kreis geführt. Und auch wenn es diese Liebe längst schon nicht mehr gibt – die heute 51-Jährige ist geblieben, hat drei Kinder bekommen und viele Jahre eine Eisdiele in Welzheim geführt. „Das war toll, aber auch hart. Man muss dann arbeiten, wenn andere die Sonne genießen und auch abends hat man erst sehr spät Feierabend, denn die Kundschaft will ja nach dem Abendessen noch eine Kugel Eis genießen.“ Deshalb hat die italienische Geschäftsfrau als das kleine Café Westkastell frei wurde, nicht lange gezögert, sondern zugegriffen. „Das war eine ziemlich spontane Entscheidung und lief dann auch erst mal ziemlich blöd“, erklärt ihre Tochter Giulia Antinucci, die sich gut an diese Zeit erinnert, denn ihre Mutter eröffnete das Café im März 2020. „Wir hatten eine Woche auf, dann kam der Lockdown.“