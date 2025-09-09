Besondere Ausstellung in Esslingen: Oft verschlossen, jetzt für einige Stunden offen: das Puppenmuseum in Esslingen

1 Vor 25 Jahren wurde die „Blaue Insel“ eröffnet: Uschi Schulz inmitten ihrer Schätze in ihrem Esslinger Puppenmuseum. Foto: Roberto Bulgrin

Im Puppenmuseum „Blaue Insel“ werden Erwachsene wieder zu Kindern. Aber es hat nur ganz selten auf. Jetzt gibt es wieder eine Gelegenheit.











Link kopiert

Früher hat sie als Souffleuse für die Württembergische Landesbühne Esslingen (WLB) gearbeitet. Doch sie selbst braucht niemand, der ihr etwas ein- oder zuflüstert. Wenn es um Geschichten über ihre Puppen, Teddybären, ihr Spielzeug oder ihre Puppenstuben in ihrem kleinen, feinen Museum geht, dann sprudeln die Anekdoten nur so aus Uschi Schulz heraus. Am Samstag, 13. September, öffnet sie ihre „Blaue Insel“ in der Küferstraße 40 in Esslingen von 18 bis 21 Uhr.

Im Jahr 2000 hat Uschi Schulz damals noch zusammen mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann, dem Schauspieler Rudolf Schulz, die „Blaue Insel“ eröffnet. 25 Jahre ist das nun her. Und ein Vierteljahrhundert Puppennostalgie, meint sie, das muss gefeiert werden.

Von 2000 bis 2017 gab es in der „Blauen Insel“ regelmäßige Öffnungszeiten. Aktuell hat sie nur noch zu besonderen Gelegenheiten geöffnet Foto: Roberto Bulgrin

Früher hatte die „Blaue Insel“ regelmäßige Öffnungszeiten. In den Jahren zwischen 2000 und 2017 machte sie die Türen zwei Mal in der Woche auf. Doch inzwischen tritt Uschi Schulz kürzer und sie lässt ihre Schätze nur noch zu ausgewählten Zeiten öffentlich sehen. Zu „ES funkelt“ und aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums ergebe sich eine solche Gelegenheit, meint sie.

Ihre Favoriten im Esslinger Museum nennt Uschi Schulz bewusst nicht

In der „Blauen Insel“ geht es kunterbunt zu. Puppen mit vielen Outfits, Teddybären, Spielzeug, Puppenstuben hat Uschi Schulz zusammen gesammelt. Die naheliegende Frage nach ihrem Lieblingsstück beantwortet sie meist mit der ihr eigenen Warmherzigkeit und dem feinen Humor: „Habe ich. Aber ich verrate es nicht. Sonst wären die anderen Puppen ja beleidigt.“

Untergebracht ist das Museum in einem Häuschen, das Teil der alten Esslinger Stadtmauer ist. Früher diente es als Lager für die Geschäfte der Küferstraße. Als der Besitzer es nicht mehr benötigte, ergriff Uschi Schulz die Gelegenheit beim Schopf und richtete sich hier ihr Museum ein. Die blaue Tapete gab der „Blauen Insel“ ihren Namen.

Auch Marionetten und anderes Spielzeit werden in der „Blauen Insel“ gezeigt. Die blaue Tapete im Gebäude gab ihr diesen Namen. Foto: Roberto Bulgrin

Uschi Schulz hält alle ihre Ausstellungsstücke in Ehren. Doch eine Puppe hat besonders viel Gewicht. Käthe Kruse habe sie einst als Demonstrationsobjekt in Säuglingskursen für werdende Müttern angefertigt und sie zur besseren Realitätsvermittlung so schwer gemacht wie ein echtes Baby. Das ist eine von vielen Anekdoten rund um ihr Museum, die Uschi Schulz gerne erzählt. Nostalgie trifft in der „Blauen Insel“ auf Herz.