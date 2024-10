Besondere Ausstellung im Dettinger Park: Bodenlose Kunst in Plochingen

1 Marc Dittrichs Drachen Kite im Vordergrund und Isabelle Hannemanns kopflose Schwimmerinnen an der Wand. Foto: /Petra Bail

Im Schauraum des Ateliergebäudes im Dettinger Park in Plochingen ist alles im Fluss: die fliegenden Flechthäuser von Marc Dittrich und die Menschen ohne Kopf im Wasser von Isabelle Hannemann.











Die Schauraumbetreiber im Kulturpark Dettinger in Plochingen haben für ihr Veranstaltungsprogramm drei Monate lang special guests. Hauptakteur ist der in Deizisau lebende Künstler Marc Dittrich. Mit insgesamt drei Kunstschaffenden zeigt er in dem dreigeteilten Format unterschiedliche Ausdrucksformen zum Thema „Stadt Land Fluss“. Die jüngste Schau widmet sich dem Fluss im übertragenen Sinn. Zu sehen sind Dittrichs Flechthäuser aus verwobenen Laserprints in Kooperation mit der Malerei von Isabelle Hannemann. Beide Kunstschaffende arbeiten seriell in Werkgruppen.