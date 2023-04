1 Wer hat diesen Hund gesehen? Foto: Nina Behr/privat

Nina Behr will gemeinsam mit ihrer Tochter nur ein paar wenige Besorgungen in einem Lebensmittelgeschäft in Stuttgart-Rot machen. Ihren Hund bindet sie außen an. Als sie zurückkommt, fehlt von dem Vierbeiner jede Spur – bis heute.















Horrorvorstellung vor jeden Hundebesitzer! Man bindet seinen Vierbeiner vor einem Lebensmittelgeschäft an, will nur kurz ein paar Dinge besorgen und wenn man zurückkommt, ist das Tier weg. So ist es am Dienstag vor einem Lebensmittelgeschäft in der Sontheimer Straße in Stuttgart-Rot passiert.

„Ich war gegen Mittag mit meiner Tochter bei Rewe, wollte nur eben ein paar Besorgungen für den Geburtstag meines Lebensgefährten machen. Das dauerte vielleicht sieben Minuten“, schildert Nina Behr. Zuvor hatte sie Hund Massimo vor dem Geschäft angebunden. Als sie wieder kam, fand sie nur noch eine abgeschnittene Leine vor, von dem Vierbeiner fehlte jede Spur – bis heute.

Offenbar in Ludwigsburg gesichtet

Behr meldete sich sofort bei der Polizei. Die wiederum bestätigte, dass eine Anzeige wegen Diebstahls vorliegt. Unabhängig davon berichtet die 33-Jährige auch von einem Zeugen, der beobachtet habe, wie der Hund von einem großen Mann in Richtung Silcherschule mitgenommen worden sei. Er habe auch ein Fahrrad bei sich gehabt, gibt Behr wieder, was ihr erzählt wurde.

Am Dienstag wurde Massimo geklaut, am Donnerstag ist der Rüde noch immer verschwunden. Foto: Nina Behr

Noch am selben Abend soll der Hund dann in Ludwigsburg gesichtet worden sein. Eine Person habe sich auf einen der zahlreichen Aufrufe gemeldet, die die Familie gestartet hatte, und gesagt, die Mutter hätte das Tier vor einem Dönerladen im Bahnhof der Barockstadt gesehen. „Mein Lebensgefährte ist dorthin gefahren und ein Mitarbeiter konnte eindeutig bestätigen, dass es Massimo war“, sagte Behr.

So erkennt man Massimo

Wie man ihn erkennt? – „Er hört auf den Namen Massimo, ist extrem anhänglich, ein Jahr alt und schwarz“, schreibt seine Besitzerin in ihren zahlreichen Suchmeldungen. Außerdem trage er ein schwarzes Halsband mit einer schwarz-roten Fliege dran. Für alle, die meinen, den Vierbeiner zu erkennen, hat seine Besitzerin auch einen Tipp: „Ruft seinen Namen, er wird dann direkt darauf reagieren, mit dem Schwanz wedeln und zu euch wollen.“