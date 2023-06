9 Muntere Geselligkeit bei Hahn’s Most- und Weinbesen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Hahn’s Most- und Weinbesen liegt ein wenig abseits der Touristen- und Spaziergängerrouten, dennoch kommen die Besucher nicht nur aus der Nachbarschaft, sondern auch von weit her. Auch an einem Abend mitten in der Woche ist es hier voll.