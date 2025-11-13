Ausbilder loben Engagement: „Das kenne ich von keiner anderen Schule so“

1 Maja, Ben und Leonie (ab zweite von links) haben schon eine grobe Vorstellung, welchen Weg sie nach dem Abschluss einschlagen wollen. Ihre Schule engagiert sich stark für die Berufsorientierung der Jugendlichen. Bei Ausbildern wie der Schreinerin Katja Ehle (links) kommt dieser Einsatz, mit dem sich die Realschule Reichenbach von anderen Einrichtungen abhebt, gut an. Rechts im Bild sind die Lehrer Milena Funk und Markus Klement, die die Berufsmesse organisieren. Foto: Karin Ait Atmane

Die Realschule Reichenbach setzt Maßstäbe in der Berufsorientierung. Bei der gut besuchten hauseigenen Messe loben Ausbilder das Engagement der Schule. Was macht sie so besonders?











Niemand hat gezählt, wie viele Praktika bei der Berufsmesse in der Realschule Reichenbach vereinbart wurden. Aber es waren mit Sicherheit einige: Mehr als 50 Firmen und Institutionen präsentierten sich – und die Jugendlichen nutzten intensiv die Gelegenheit für Gespräche.