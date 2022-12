1 Berufsorientierung an der Gemeinschaftsschule Innenstadt: Das Kollegium hat ein Projekt entwickelt, um die Schüler für die Berufsorientierung zu interessieren: „Firmen in die Schule“. Dafür erhielt die Schule eine Auszeichnung des Landes. Foto: Roberto Bulgrin

So wichtig das Thema Berufsorientierung ist: Schülerinnen und Schüler zeigen ihm immer mehr die kalte Schulter. Die Esslinger Gemeinschaftsschule Innenstadt hat ein Projekt entwickelt, mit dem sie erfolgreich das Desinteresse durchbricht.















Es ist eine Art Bermuda-Dreieck, in dem Arbeitsagenturen, Industrie- und Handelskammern, Handwerkerinnungen, Unternehmensverbände und Schulen ratlos herumstochern: Irgendwo zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn verschwinden viele junge Menschen – zumindest tauchen sie an keinem Ausbildungsplatz auf. Bereits im Bewerberfeld grassiert der schiere Mangel, in der Folge bleiben in etlichen Branchen zwischen einem Drittel und der Hälfte der Ausbildungsplätze unbesetzt. Teilweise ist die Rate noch höher.