6 Friedensaktion in Nordhausen: die 96-jährige Schriftstellerin Erika Schirmer mit Kindern und Bürgermeisterin Alexandra Rieger. Foto: Lutz Fischer

Zufälle gibt’s: im württembergischen Kornwestheim und im thüringischen Nordhausen trugen Kinder unabhängig voneinander zeitgleich das Friedenslied „Kleine weiße Friedenstaube“ der Schriftstellerin Erika Schirmer vor.















Das ist ein kleiner Text über einen schönen Zufall. Oder besser über das ungeplante zeitliche Zusammentreffen zweier Begebenheiten, die in einer Entfernung von mehr als 400 Kilometer spielten, und dadurch noch besonderer sind. Die eine hat sich vor unserer Haustür zugetragen, genauer in Kornwestheim. Angesichts des Krieges in der Ukraine hatte die Silcher-Grundschule beschlossen, ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Am vergangenen Freitag lasen Schülerinnen der Klasse 3 b die Strophen des Liedes „Kleine weiße Friedenstaube“ vor. Anschließend stimmten alle anderen rund 300 auf dem Schulhof versammelten Schülerinnen und Schüler in das Lied mit ein. Sie hatten dafür Friedenstauben aus Papier gebastelt und Friedenswünsche formuliert.

Eine Lehrerin hatte unsere Redaktion auf die Aktion aufmerksam gemacht und den Wunsch geäußert, mit der Verfasserin des Liedes, der 96-jährigen Schriftstellerin und Pädagogin Erika Schirmer, in Kontakt treten zu wollen. Sie sollte erfahren, dass ihr Lied heute noch gesungen wird. Inspiriert von Picassos berühmter „Taube“ hatte die in Schlesien geborene und nach Thüringen geflohene Erika Schirmer das Anti-Kriegs-Lied 1948 geschrieben. In ihrer Zeit als Kindergärtnerin sang sie es vielen Kindern vor. Speziell in der DDR war es weit verbreitet und galt später als „Lied der jungen Pioniere“.

Erika Schirmer – eine unermüdliche Friedensarbeiterin

Was die Kornwestheimer Kinder und ihre Lehrerinnen und Lehrer nicht wussten: Zeitgleich zu ihrer musikalischen Friedensdemonstration fand im thüringischen Nordhausen eine ganz ähnlicher Auftritt statt. Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule versammelten sich vor der Stadtbibliothek, hielten Papiertauben in die Höhe und sangen ebenfalls das Lied von der kleinen weißen Friedenstaube. Die Verfasserin, Erika Schirmer, war höchstpersönlich mit dabei. Sie ist Ehrenbürgerin von Nordhausen und gleichzeitig Ehrenbürgerin ihrer polnischen Geburtsstadt Czerwieńsk. Eine unermüdliche Friedensarbeiterin. Für ihr langjähriges Engagement für Frieden, Humanität, Werteerziehung und Demokratie erhielt sie 2016 das Bundesverdienstkreuz. Verdienste hat sich die studierte Lehrerin auch in der Behindertenpädagogik erworben. Für ihre schriftstellerische Arbeit ist sie ebenfalls ausgezeichnet worden; ihre vielfältigen Werke hat sie der Stadt Nordhausen überlassen. Die „Kleine weiße Friedenstaube“ ist wohl das bekannteste davon.

Von dem Auftritt am Freitag existiert ein Youtube-Video. Nachdem die Kinder die kleine weiße Friedenstaube besungen habe, bedankt sich Erika Schirmer leise mit den Worten: „Möge sie noch lange fliegen! Ich wünsche Euch eine wundervolle Zukunft – ohne Corona und ohne Krieg!“ Demnächst wird sie wohl Post von der Silcher-Schule in Kornwestheim bekommen.

Kleine weiße Friedenstaube

Der Liedtext:

Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land; allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohlbekannt.

Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier, dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir.

Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal; bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal.

Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück; kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück.