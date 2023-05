20 Architekt Wolfgang Frey (62) vor dem energieeffizienten „Green House“ in Freiburg im Breisgau. Foto: Frey Gruppe/Barbara Schulz-Jara

Der Freiburger Architekt Wolfgang Frey plant riesige Passivhaussiedlungen in China. Jetzt soll ein Megaprojekt in Korntal bei Stuttgart dazukommen. Was treibt ihn an? Eine Begegnung.















Ganz schön schnell meldet er sich, der berühmte Wolfgang Frey. Kaum ist die Anfrage für ein Treffen per E-Mail losgeschickt, ruft er an, etwas aus der Puste. Er komme gerade aus Amerika. Vortrag in Harvard, Boston. Und ein Treffen mit Politikern in Argentinien. Nächste Woche: China.