Hans Blumenberg schreibt in seinem Buch „Matthäuspassion“ über Bachs „Matthäuspassion“: „Bach ,missioniert‘ nicht.“ Der Trost in der göttlichen Tragödie liege nicht in der musikalischen Verkündigung des Evangeliums – für Blumenberg eine dunkle Geschichte über väterliche Grausamkeit und ein überflüssiges Sohn-Opfer. Der Trost liege in der musikalischen Ästhetik selbst. Präziser könnte man Frieder Bernius’ Aufführung mit seinem Kammerchor und Barockorchester Stuttgart in der Esslinger Stadtkirche kaum beschreiben. Bernius verkündet: Bach. Mit antimonumental zügigen Tempi und einer Stringenz, als wäre der Titel-Gag von Mauricio Kagels „Sankt-Bach-Passion“ Interpretationsmotto.