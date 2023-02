Einblicke in die 100-jährige Geschichte

6 Dieses Foto entstand ungefähr 1935 und zeigt die Prämierung beim Bernhäuser Pferdemarkt. Foto: Stadtarchiv Filderstadt

Der Pferdemarkt in Bernhausen hat bereits viele Höhen und Tiefen erlebt. Der Filderstädter Stadtarchivar Nikolaus Back kennt die Historie.















Endlich, nach zwei Jahren Coronapause, findet am Wochenende, 3. und 5. März, in Bernhausen wieder der Pferdemarkt statt. Und nicht nur das, laut offizieller Zählung ist es das 100. Mal und damit ein Jubiläum. Heutzutage ist der Pferdemarkt freilich ein Event. Die schönen Tiere, der Sport und Geselligkeit stehen im Vordergrund. In den Anfangsjahren war das aber freilich ganz anders. Nikolaus Back, der Filderstädter Stadtarchivar hat die Geschichte recherchiert.