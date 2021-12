Landtagsabgeordneter der AfD stirbt an Corona

1 Bernd Grimmer (hier neben Jörg Meuthen) wurde 71 Jahre alt (Archivfoto). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Bernd Grimmer ist tot. Der Pforzheimer Landtagsabgeordnete der AfD verstarb am vergangenen Wochenende an Corona. Der Politiker wurde 71 Jahre alt.















Pforzheim - Die AfD in Baden-Württemberg trauert um Bernd Grimmer. Der Pforzheimer Stadtrat und Landtagsabgeordnete starb in der Nacht von Samstag auf Sonntag – er wurde 71 Jahre alt. „Er ist an Corona gestorben, nach drei Wochen Krankheit“, bestätigte seine Frau Gabriele Germershausen-Grimmer der „Pforzheimer Zeitung“.

„Es schmerzt uns sehr, mit Herrn Dr. Grimmer ein Mitglied der ersten Stunde zu verlieren, das mit uns mehr als acht Jahre durch dick und dünn gegangen ist“, heißt es in einer Mitteilung des Landesvorstandes der AfD. „Mit ihm verlieren wir nicht nur einen kompetenten Ökonomen, sondern auch einen Patrioten.“

Grimmer seit 2013 AfD-Mitglied

Seit 2016 saß Grimmer, der in 1980er Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Grünen zählte, im baden-württembergischen Landtag. Auch für die Unabhängigen Bürger und die Freien Wähler war der Politiker aktiv, bevor er 2013 schließlich in die AfD eintrat.

Bei der Landtagswahl 2016 holte er mit 24,2 Prozent das beste Ergebnis für die AfD in Baden-Württemberg. Nach Angaben der „Pforzheimer Zeitung“ nahm Grimmer schon seit mehreren Wochen nicht mehr an Haushaltsberatungen des Gemeinderates in Pforzheim teil.