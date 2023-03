1 Bernardine Evaristo Foto: Jennie Scott/Klett Cotta

Der britischen Autorin und Booker-Prize-Trägerin Bernardine Evaristo gelingt mit „Mr. Loverman" ein erstaunliches Buch über die späte Suche nach Glück.















Es ist noch gar nicht lange her, dass Bernardine Evaristo über Nacht berühmt wurde. Mit über 60 Jahren. Als Frau. Als Schwarze. Ihr Buch „Mädchen, Frau etc.“ sorgte für den Ruhm, dafür wurde Evaristo 2019 mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Als erste Schwarze. Und auch wenn man all‘ die autobiografischen Fakten, die keineswegs Nebensächlichkeiten sind, außen vorlässt, hat sie es so sehr verdient: „Mädchen, Frau etc.“ ist ein großes Werk, in dem Geschichten von zwölf Frauen verwoben sind, alte und junge, hetero und homo, alle Schwarz. Ex-US-Präsident Barack Obama hatte den Roman empfohlen. Der Rest ist eine tolle Erfolgsgeschichte.

Endlich wird der Roman auf Deutsch veröffentlicht

Nachdem nun vergangenes Jahr ihr Manifest „Manifesto. Warum ich niemals aufgeben werde“ erschien, scheint es nur logisch, dass nun „Mr. Loverman“ (Tropen Verlag), ein Roman aus dem Jahr 2013, endlich auf Deutsch veröffentlicht wird.

Es ist eine zeitlos gute und wichtige Geschichte, in der Barrington Jedidiah Walker die Hauptrolle spielt. Geboren ist er in Antigua, lebt aber schon mehr als 50 Jahre im Osten Londons, im gentrifizierten Hackney. Er ist verheiratet mit seiner Frau Carmel, sie haben zwei erwachsene Kinder. Doch Barry liebt seit vielen Jahren heimlich seinen Jugendfreund Morris. Nun im Alter geht es um die ganz großen Fragen: Welches Leben ist das richtige? Wann, wenn nicht jetzt? Doch Carmel ist eine Frau, die schafft sich alles nur einmalig an: Möbel, Mäntel und eben auch ihren Ehemann.

Sie verliert nie die sprachliche Leichtigkeit

Der Roman geht tief in die Gefühlswelten der Protagonistinnen und Protagonisten, man ist ganz nah dran an dem Leidensdruck und ist weit weg von Klischeebildern. Barry hat ein Problem mit dem Alkohol und der LBGT-Szene. Es geht um viel Schweres, um Rassismus und Armut, um Gewalt und Verlust. Aber das Schöne an Evaristo ist immer, dass sie nie die Leichtigkeit und den Humor in der Sprache vermissen lässt.

Info

Bernardine Evaristo: Mr. Loverman.

Aus dem Englischen von Tanja Handels. Tropen. 336 Seiten, 25 Euro.