Berliner Straße in Esslingen: Warten, bis es Grün wird – sind zwei Minuten zu lang?

1 45 Sekunden bis zwei Minuten dauert es, bis die Fußgängerampel an der Berliner Straße auf Grün umspringt. Foto: Roberto Bulgrin

Passanten, die kreuz und quer über die Berliner Straße in Esslingen rennen – dieses Bild aus dem vergangenen Jahr ist passé, seit die Stadt eine neue Ampel aufgestellt hat. Kritik gibt es jedoch an den langen Umschaltzeiten. Das sagt der Baubürgermeister.











Die Zeit der wild kreuzenden Fußgänger an der Berliner Straße in Esslingen ist nach Darstellung der Stadtverwaltung vorbei. Durch die Einrichtung einer dritten Ampel auf Höhe des Supermarktes im Wohn- und Geschäftszentrum Qbus im Herbst des vergangenen Jahres sei die Situation an der viel befahrenen Straße am Rande der Altstadt entschärft worden.