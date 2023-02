18 US-Schauspielerin Anne Hathaway spielt im Eröffnungsfilm „She Came to Me“ eine der Hauptrollen. Foto: dpa/Gerald Matzka

Am Donnerstagabend haben die 73. Filmfestspiele in Berlin mit einer großen Eröffnungsfeier begonnen. Von Anne Hathaway bis Kristen Stewart und Matthias Schweighöfer: Der rote Teppich war hochkarätig besetzt.















Die 73. Filmfestspiele sind offiziell eröffnet: Am Donnerstagabend liefen zahlreiche deutsche und internationale Stars über den roten Teppich vor dem Berlinale Palast. Nach den vergangenen Corona-Jahren durfte sich die Schauspiel- und Politprominenz wieder für einen großen Auftritt an der Spree in Schale werfen.

Neben Jury-Präsidentin Kristen Stewart zeigten sich auch die Schauspielerin Anne Hathaway und ihr Kollege Peter Dinklage auf dem Potsdamer Platz. Die beiden spielen im Eröffnungsfilm „She Came to Me“ der Regisseurin Rebecca Miller die Hauptrollen.

Die Berlinale wurde außerdem ihrem Ruf gerecht, ein politisches Festival zu sein. Gleich zu Beginn wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der großen Leinwand zugeschaltet, um sich mit einer Rede ans Publikum zu wenden. Er ist der Hauptdarsteller in Sean Penns Dokumentation „Superpower“, die am Freitagabend auf der Berlinale läuft.

Die Berlinale läuft noch bin zum 26. Februar. 19 Filme gehen ins Rennen um die Silbernen und Goldenen Bären.