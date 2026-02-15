Berlinale 2026: Sandra Hüller geht als Soldat im Historiendrama „Rose“ ins Bären-Rennen
1
Pamela Anderson (links) spielt in „Rosebush Pruning“ eine abwesende Mutter, Charli xcx in „The Moment“ sich selbst. Beide Stars waren auch persönlich auf der Berlinale, um ihre neuen Filme vorzustellen. Foto: Felix Dickinson/A 24

Die Popstars Charli xcx und Dua Lipa, die Schauspielerinnen Sandra Hüller und Pamela Anderson: Die Berlinale sorgt für Betrieb auf dem roten Teppich und gute Filme im Wettbewerb.

Kalt, regnerisch und grau, doch zwischendurch dann momentweise geradezu träumerischer Schneefall oder sogar ein paar Stunden lange vermisster Sonnenschein – das Wetter in der Hauptstadt erwies sich am Wochenende als ausgesprochen wechselhaft. Und für die Filme im Wettbewerb der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin galt das gleiche.

