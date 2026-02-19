Notfall: Sperrung nach Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude beendet

1 Die ersten Einsatzkräfte sind bereits wieder abgezuogen. Foto: Fabian Nitschmann/dpa

Ein Gasmelder löst im Reichstagsgebäude Alarm und einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Nach gut zwei Stunden wird die Sperrung des Sitzes des Bundestags wieder aufgehoben.











Berlin - Die Sperrung des Reichstagsgebäudes wegen eines Feuerwehreinsatzes ist beendet. Die Polizei habe sie gegen 7.30 Uhr aufgehoben, sagte ein Bundestagssprecher.

Ein Gasmelder hatte zuvor Alarm geschlagen und den Einsatz ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei höchstwahrscheinlich eine geringe Menge eines Gefahrenstoffs ausgetreten, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Vermutet wurde nach seinen Angaben zunächst, dass ein zu hoch dosiertes Reinigungsmittel die Gefahrenmeldung ausgelöst hat. Rund 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz.