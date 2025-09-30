Berlin: Böhmermann-Schau: Böhmermann feiert sich selbst
Das Kunstwerk „Status of Liberty“ liegt in dem Gewässer vor dem Haus der Kulturen der Welt. Foto: Annette Riedl/dpa

Er ist einer der am meisten gehassten Komiker, aber wird als Journalist auch gefeiert. In Berlin präsentiert Jan Böhmermann nun eine denkwürdige Ausstellung.

Wenn jemand in Deutschland polarisiert, so ist es Jan Böhmermann. Es gibt offenbar viele Menschen, die den TV-Moderator und Satiriker abgrundtief hassen. Böhmermann und sein „ZDF Magazin Royale“ haben aber auch sehr viele Fans, die einen mit Humor gewürzten Journalismus offenbar sehr schätzen. Deshalb sind die Einschaltquoten sogar beim jüngeren Publikum hervorragend, gleichzeitig gehören Klagen, Abmahnungen und Ermittlungsverfahren für Böhmermann zum Alltag. Keine Frage: Der 44-Jährige versteht es zu provozieren.

