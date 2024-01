„Berlin Alexanderplatz“ an der Württembergischen Landesbühne Esslingen: Menschen als Gefangene der Krise

1 Franz Biberkopf landet in „Berlin Alexanderplatz“ am Boden. Antonio Lallo (vorne) mit Feline Zimmermann und Reyniel Ostermann. Foto: Patrick Pfeiffer

Zeitlose Aktualität hat die Geschichte des Franz Biberkopf in Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ für den Regisseur Alexander Müller-Elmau. Er hat die Hörspielfassung von 1930 an der Esslinger Landesbühne inszeniert.











Link kopiert

Die Großstadt Berlin wird für den Straftäter Franz Biberkopf zum Gefängnis. Am Tag seiner Haftentlassung tritt er hinaus in eine Welt, die ihm keine Perspektive bietet. Den Regisseur Alexander Müller-Elmau interessieren Barrieren im Kopf der Hauptfigur aus Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“. Im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne hat er die Hörspielfassung der Geschichte in Szene gesetzt, die der Literat und Arzt 1930 mit dem Regisseur Alfred Braun schrieb. Knapp und kantig zeigen die Autoren das Scheitern des Protagonisten in Zeiten der Krise.