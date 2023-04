1 Gerhard Richter, Dresden 2017. Der Maler hat auch einige seiner berühmten abstrakten Bilder nach Berlin gegeben. Foto: David Pinzer/courtesy Gerhard Richter Archiv Dresden© Gerhard Richter 2023 (31032023)

Er ist einer der teuersten Künstler unserer Tage. Aber Gerhard Richter ist auch um sein Vermächtnis bemüht – und begeistert die Menschen in Berlin mit einer Ausstellung.















An Geld wird es ihm nicht mangeln. Schließlich gilt Gerhard Richter seit Jahrzehnten als einer der wichtigsten und vor allem teuersten Künstler der Welt. Beim Kunstkompass, einem internationalen Ranking, belegt er seit dreißig Jahren immer einen der ersten Plätze, zehnmal schaffte er es sogar ganz an die Spitze. Auch sonst wurde der Maler schon mit reichlich Ruhm und Ehre überschüttet – und doch kann sich am Ende eines langen Lebens die Frage stellen: Was bleibt?