Flegga Kaschber feiern Fasnet: Am Samstag ziehen tausende Hästräger in Berkheim durch die Nacht

Am Samstag ziehen tausende Hästräger in Berkheim durch die Nacht

1 Am Samstag ziehen die närrischen Hästräger wieder durch Berkheims Straßen. Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Auf den Straßen Berkheims sind am Samstag Tausende Hästräger und Schaulustige unterwegs. Zum elften Mal veranstalten die Flegga Kaschber ihren Nachtumzug.











Link kopiert

Der Nachtumzug der Flegga Kaschber mit 52 Zünften und rund 2000 Hästrägern zieht am Samstag, 22. Februar, ab 18.11 Uhr durch die Straßen Berkheims. Dann ist der Esslinger Stadtteil ganz in närrischer Hand. Lange hatte die überregional beliebte Großveranstaltung auf der Kippe gestanden. Nun haben die Flegga Kaschber den Kraftakt aber geschafft und das Event auf die Beine gestellt. Wegen der Großveranstaltung wird der Verkehr umgeleitet.

Alle zwei Jahre findet in Berkheim der Nachtumzug statt. Auch befreundete Narren aus der Schweiz sind dabei. Ebenso werden der Bürgerausschuss Berkheim und die Berkheimer Narrenfigur „KaWoGoHeWa“ ganz vorne mitlaufen. Um 14 Uhr findet die Narrenmesse in der katholischen Kirche statt. Um 15 Uhr fängt die Straßenfasnet in den Berkheimer Gassen an. Es gibt Essens- und Getränkestände entlang der Strecke. Da ziehen die fünf Berkheimer Narrenzünfte und Vereine an einem Strang. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.

Der Umzug beginnt dann um 18.11 Uhr. Start ist an der Moltkestraße/Ecke Jakobstraße. Dann geht es weiter über die Kronenstraße und die Köngener Straße bis zur Osterfeldhalle. Dort steigt im Anschluss die große Narrenparty. Der Einlass ist erst ab 18 Jahren – wer jünger ist, darf nur in Begleitung der Eltern kommen. Umleitungen sind vor Ort in dem Stadtteil ausgeschildert.

„Eine Umfahrung des abgesperrten Bereichs ist über die Brunnenstraße und die Dürrbeundstraße möglich“, sagt Marcel Meier, Sprecher der Stadt Esslingen. Die Anreise mit dem Bus ist vom Esslinger Bahnhof aus mit der Linie 113 möglich. Die Parkplätze im Ort sind begrenzt.

Auch die Busse werden umgeleitet. In der Zeit von 15 bis 20 Uhr können die Haltestellen „Gemeindezentrum“, „Am Wiesengrund“, „Jakobstraße“ und „Kronenstraße“ nicht angefahren werden. Für die Haltestelle „Gemeindezentrum“ gibt es in beiden Richtungen Ersatzhaltestellen beim Einkaufsmarkt Rewe. In Richtung Zollberg fährt der Bus nach der Ersatzhaltestelle „Gemeindezentrum“ weiter zur „Nellinger Straße“. Von Zollberg kommend fährt der Bus nach der „Nellinger Straße“ über die Ersatzhaltestelle „Gemeindezentrum“ bei Rewe weiter zur Haltestelle „Berkheim See“.