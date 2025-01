Berk-Hexennacht in Esslingen-Berkheim: Hexen und Teufel lassen es krachen

1 Mit Maske und in Berkheimer Farben sind die Berk-Hexen für jeden Spaß zu haben. Foto: privat

Der Esslinger Stadtteil Berkheim gilt als närrische Hochburg. Viel wird dort für die Pflege der schwäbisch-alemannischen Fasnetstradition getan. Nun lädt die Narrenzunft Berk-Hexen zur Hexennacht in die Osterfeldhalle ein.











Die schwäbisch-alemannische Fasnet hat eine lange Tradition. Sie zu pflegen und lebendig zu halten, hat sich die Berkheimer Narrenzunft Berk-Hexen seit ihrer Gründung 2001 zur Aufgabe gemacht. Besonders stolz sind der Zunftmeister Stephan Dorer und seine rund 50 närrischen Mitstreiter, 2003 zusammen mit den Flegga-Kaschbern den Berkheimer Nachtumzug aus der Taufe gehoben zu haben. In diesem Jahr wollen die Berk-Hexen neue Wege gehen: Hexen, Teufel, Guggenmusiker, Tanzgarden und anderes närrisches Volk sind am Samstag, 25. Januar, zur Berk-Hexennacht eingeladen. Die Osterfeldhalle öffnet um 18.33 Uhr – wer dabei sein möchte, sollte als Hexe oder Teufel kostümiert mitfeiern.

Die Berk-Hexennacht soll „ein Fasnachtsabend mit viel Brauchtum“ werden. Ihr Faible für Hexen erklären die Veranstalter augenzwinkernd so: „Hexen gab es immer und zu jeder Zeit, manchmal auch heute noch. Nur ist es heutzutage relativ ungefährlich, sich als solche zu bekennen oder als Hexe erkannt zu werden. Wenn es sich dann auch noch auf die närrische Zeit mit ihren uralten Traditionen und Bräuchen beschränkt und man den Menschen in dieser kalten und dunklen Zeit ein wenig Freude und Farbe in den Alltag bringen kann, hat man Gründe genug, um Hästräger zu sein.“ Und um dabeizubleiben, denn „für ganz viele in unserer Zunft gilt der Grundsatz ‚Einmal Hexe – immer Hexe’“, sagt der Zunftmeister Stephan Dorer. Und ganz egal, ob Männlein oder Weiblein: Mit Häs und Hexenmaske sind alle eine große Gemeinschaft.

Vom närrischen Treiben gepackt

Stephan Dorer ist vor etwa 15 Jahren zur schwäbisch-alemannischen Fasnet gekommen: „Als junger Mann stand ich am Straßenrand und habe mir das närrische Treiben angeschaut. Mir hat der Gedanke gefallen, dieses Brauchtum zu pflegen. Meine Tante hat mir damals geraten: ‚Wenn du es richtig machen willst, dann geh’ zu den Hexen.’ Dieser Gedanke hat mich gereizt. So bin ich zu den Berk-Hexen gekommen und bis heute dabei geblieben.“

Bei Fasnetsumzügen treiben die Berkheimer Berk-Hexen gerne ihren Schabernack.

Wie weit verbreitet die Begeisterung für die schwäbisch-alemannische Fasnet ist, zeigt ein Blick in die Gästeliste der Berk-Hexennacht: Eröffnet wird der Abend von den Allgäu Drum Heads Vogt, danach gibt es Auftritte der Guggenmusik Kalkstoi Neresheim, der Bennenbergweible der Narrenzunft Neresheim, der Guggenmusik Wasserschnalzer aus Wasseralfingen, der Funkengarde Wasseralfingen, der Guggenmusik Gmendr Altstadtfäger, der Burghexa Dußlingen, der Guggenmusik Sotanos Renningen, des Brauchtumsvereins Wäschenbeuren, der Bruggaklopfer aus Neuhausen und der Tanzgarde Schlierbach. Für die musizierenden Zünfte steht im Außenbereich eine zweite Bühne bereit, die bis maximal 23 Uhr bespielt werden darf. Und ab 23.15 Uhr wird in der Halle zur Hexenkesselparty mit DJ K-Flip eingeladen.

Einmal Hexe, immer Hexe

„Es kommt nicht darauf an, ob man mit einer Zunft oder Garde oder ganz privat zur Berk-Hexennacht kommt – wir wollen allen einen schönen Abend bieten“, verspricht Stephan Dorer. Alle sind aufgerufen, mit vollständigem Häs, Masken und dazugehörenden Narrenutensilien zu kommen. Und auch wenn es Hexen gerne mal krachen lassen, steht über allem Berkheims närrisches Motto: „Allen zur Freud – keinem zum Leid!“ Weil es sich schon jetzt abzeichnet, dass viele bei der Berk-Hexennacht dabei sein wollen, rät Dorer allen, schon zur Hallenöffnung um 18.33 Uhr in die Osterfeldhalle zu kommen, um sich ein gutes Plätzchen zu sichern.

Närrische Zeiten im Esslinger Stadtteil Berkheim

Zusammenhalt

Berkheim gilt als Hochburg der Narretei in Esslingen. Fünf Zünfte sorgen in der Faschingszeit für viel Vergnügen. Neben den Berk-Hexen sind Flegga-Kaschber, Stoiriegel Goischter, Erlenwölf und Waschweiber am Start – genau wie der KaWoGoHeWa, der alle Berkheimer Narrengruppen in einem Häs vereint und damit zur Symbolfigur der Berkheimer Fasnet und des Zusammenhalts im Stadtteil geworden ist. Das gemeinsame Motto: „Allen zur Freud – keinem zum Leid!“

Hexennacht

Die Berk-Hexennacht in der Osterfeldhalle wird von der Fasnetszunft Berk-Hexen veranstaltet. Einlass ist am Samstag, 25. Januar, um 18.33 Uhr, das Programm beginnt um 19 Uhr. Narrenzünfte, Guggenmusiker und Tanzgarden aus dem ganzen Land haben sich angesagt – zu Beginn des Abends werden sich alle vorstellen. Danach treten die einzelnen Ensembles auf. Um 23.15 Uhr beginnt eine Hexenkesselparty mit DJ K-Flip.