Bergunglück vor 60 Jahren: Wie zwei Stuttgarter Jugendliche in den Vogesen ums Leben kamen
1
Unglücksort: der Rothenbachkopf Foto: Torsten Schöll

Vor 60 Jahren kamen Stuttgarter Jugendliche beim Wandern in den Vogesen ums Leben. An ihren Gräbern erinnert jetzt eine Tafel an ein Bergunglück, das heute kaum noch denkbar wäre.

Am Rand des kleinen Friedhofs in Stuttgart-Birkach stehen zwei dunkle Stelen dicht beieinander. Grünes Moos bedeckt den Granit. Die beiden wenig beachteten Gräber gibt es schon seit fast 60 Jahren. Aber erst seit wenigen Wochen liegt vor den Stelen ein flacher Stein auf der Erde. Herbstlaub bedeckt ihn dieser Tage. Durch die Blätter schimmert eine silberne Tafel.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.