Bergunglück vor 60 Jahren: Wie zwei Stuttgarter Jugendliche in den Vogesen ums Leben kamen

Wie zwei Stuttgarter Jugendliche in den Vogesen ums Leben kamen

1 Unglücksort: der Rothenbachkopf Foto: Torsten Schöll

Vor 60 Jahren kamen Stuttgarter Jugendliche beim Wandern in den Vogesen ums Leben. An ihren Gräbern erinnert jetzt eine Tafel an ein Bergunglück, das heute kaum noch denkbar wäre.











Am Rand des kleinen Friedhofs in Stuttgart-Birkach stehen zwei dunkle Stelen dicht beieinander. Grünes Moos bedeckt den Granit. Die beiden wenig beachteten Gräber gibt es schon seit fast 60 Jahren. Aber erst seit wenigen Wochen liegt vor den Stelen ein flacher Stein auf der Erde. Herbstlaub bedeckt ihn dieser Tage. Durch die Blätter schimmert eine silberne Tafel.