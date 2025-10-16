Bergung ausgeschlossen: Laura Dahlmeiers Leichnam ist nicht mehr auffindbar

1 Laura Dahlmeier: 22. August 1993 bis 28. Juli 2025. Foto: Imago/Sven Simon

Im Juli verunglückte die Bergsteigerin Laura Dahlmeier tödlich am Laila Peak in Pakistan. Nach einer versuchten Bergung steht fest, dass ihre Leiche nicht zu bergen ist.











﻿Der Leichnam der verunglückten Ex-Biathletin Laura Dahlmeier befindet sich nicht mehr am Unglücksort und kann deshalb nicht geborgen werden.

„Es besteht keine Chance, sie noch zu bergen“

„Wir hätten Laura gern nach Hause gebracht. Aber es war nicht möglich, sie zu holen“, sagte ihr Vater Andreas Dahlmeier. „Somit bleibt Laura am Berg zurück. Es besteht keine Chance, sie noch zu bergen.“

Die Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier war Ende Juli beim Bergsteigen am Laila Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan in einen Steinschlag geraten. Laut ihrem Management war sie sofort tot. Rettungs- und Bergungsversuche scheiterten. Auf Wunsch der Eltern unternahm im September der Bergsteiger Thomas Huber einen Bergungsversuch.

Thomas Huber: Wie erwartet, war Laura aber nicht mehr an der Unfallstelle.“ Foto: Imago/Future Image

Leichnam vermutlich in Gletscherspalte gestürzt

Er habe genau gewusst, wohin er und seine Begleiterin gehen mussten. Doch die Suche mit Unterstützung einer Drohne sei erfolglos geblieben, berichtet Thomas Huber. „Wenn wir Laura gefunden hätten, wären wir in die Wand gestiegen und hätten sie geborgen. Wie erwartet, war Laura aber nicht mehr an der Unfallstelle.“

Der Leichnam sei vermutlich die Gipfelwand hinunter in eine Gletscherspalte gestürzt. Doch auch in mehreren Spalten und einem Eisloch hätten sie keine Spuren gefunden.

Fotomontage zu den Stationen der sportlichen Karriere von Laura Dahlmeier als Biathletin. Foto: Imago/Sven Simon

„Es ist ein wunderschöner Ort, wo Laura jetzt ihre Ruhe findet“

Es sei davon auszugehen, dass Laura Dahlmeiers Körper inzwischen von den Gesteinsmassen, die jeden Tag vom Berg herunterfielen, begraben wurde, erklärt Thomas Huber. Der Ort, an dem sie nun liege, sei umgeben von einem Bergpanorama mit drei Achttausendern. „Es ist ein wunderschöner Ort, wo Laura jetzt ihre Ruhe findet.“

Der Laila Peak ist ein 6069 Meter hoher Berg in den Masherbrum-Bergen, einer Kette des Karakorum. Foto: Imago/robertharding

Der Laila Peak liegt unweit des K2, des zweithöchsten Bergs der Welt, nahe der Grenze zu China. Die Region zieht jedes Jahr Bergsteiger an, die Risiken durch Lawinen und Unwetter sind aber hoch.

Der Laila Peak ist ein 6069 Meter hoher Berg in den Masherbrum-Bergen, einer Kette des Karakorum. Die formvollendete Pyramide des Laila Peak zählt zu den schönsten Bergen Asiens. Der Laila Peak liegt im Norden des Gondogoro-Gletschers in der Nähe des Zeltplatzes Xhuspang. Die Erstbesteigung gelang Mitgliedern einer japanischen Expedition am 9. August 1975.