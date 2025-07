Bergunfall: Säugling aus Sachsen an Berg aus Kinderwagen geschleudert

Säugling aus Sachsen an Berg aus Kinderwagen geschleudert

1 Das Baby wurde nach Innsbruck ins Krankenhaus geflogen. (Archivbild) Foto: Tobias Hase/dpa

Eine junge Familie aus Leipzig ist auf einem Bergausflug. Als die Mutter ein Tor öffnen will, rollt der Kinderwagen bergab und überschlägt sich. Der Säugling wird auf eine Wiese geschleudert.











Innsbruck - In steilem Gelände ist einer jungen Mutter (23) aus dem Landkreis Leipzig in Österreich der Kinderwagen davongerollt. Er stürzte etwa 50 Meter bergab und überschlug sich mehrmals, ihr zehn Wochen alter Säugling wurde hinausgeschleudert und blieb auf einer Wiese liegen, wie die Polizei in Tirol mitteilte.

Zufällig vorbeikommende Bergretter hätten das Baby versorgt und Mutter und Kind ins Tal gebracht. Aus dem Bezirkskrankenhaus Zams sei der Säugling dann mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht worden. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei nicht sagen.

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf dem Weg zur Frommes Alpe im Gemeindegebiet von Fiss rund 100 Kilometer westlich von Innsbruck. Bei dem Ausflug sei auch der Vater des Kindes dabei gewesen, so die Polizei.