Bergpreis Schwäbische Alb: Nostalgie pur:Oldtimer-Rennwagen fahren durch Neuffen

13 Rennwagen aus verschiedenen Epochen und Klassen fuhren im Konvoi von Neuffen nach Hülben. Foto: Ines Rudel

Das kleine Städtchen im Kreis Esslingen war am Sonntag das Ziel zahlloser Rennsportenthusiasten. 100 historische Boliden fuhren unter dem Jubel von Tausenden Zuschauern die einst legendäre Bergstrecke entlang. Wir haben die Bilder.











Motorsportfans sind am Sonntag in Neuffen voll auf ihre Kosten gekommen. Hundert historische Rennfahrzeuge haben sich an den drei Schauläufen durch die Altstadtgässchen und schließlich hinauf nach Hülben beteiligt. Die Interessengemeinschaft Bergpreis Schwäbische Alb erinnert mit dieser Nostalgie-Veranstaltung an die legendären Bergrennen, die von 1964 bis 1983 auf der Neuffener Steige ausgetragen wurden. In den vier Fahrerlagern, die auf den gesamten Ort verteilt waren, und entlang der Strecke haben sich bei schönstem Sommerwetter wie schon bei der Premiere im Vorjahr bis zu 15 000 Zuschauer eingefunden, zog Stephan Allgöwer vom Organisationsteam zufrieden Bilanz. „Viele waren zum ersten Mal dabei und absolut begeistert“, erzählt er. Es sei auch zu keinerlei Unfällen gekommen.