1 Martina Huck vom Verein Wildwasser ist froh, dass sie nun ihre Patienten wieder persönlich beraten kann. Foto: Roberto Bulgrin

Experten warnen vor zunehmender häuslicher und sexualisierter Gewalt im Zuge der Corona-Pandemie. Viele Beratungsstellen werden mit neuen Herausforderungen konfrontiert – so auch der Verein Wildwasser in Esslingen.

Esslingen - Durch das Coronavirus hat sich der Alltag vieler Menschen verändert. Zwar wurden einige Beschränkungen gelockert, doch das Leben spielt sich bei den meisten überwiegend in den eigenen vier Wänden ab. Doch nicht immer ist das eigene Zuhause ein sicherer Ort. Experten befürchten durch die Corona-Pandemie eine Zunahme der häuslichen und sexualisierten Gewalt. Viele Beratungsstellen bieten aufgrund der Beschränkungen Gespräche nur am Telefon an. Gerade jetzt, wo viele auf Unterstützung besonders angewiesen sind, stehen Hilfsangebote nur in eingeschränkter Form zur Verfügung. Die Mitarbeiter in den Sozialeinrichtungen tun ihr Bestes, um in diesen schwierigen Zeiten für die Betroffenen da zu sein.