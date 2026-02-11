Beratungsstelle schlägt Alarm: Esoterik-Coaches werden immer mehr zum Problem – Opfer beschreibt bizarre Szenen

Esoterik-Coaches werden immer mehr zum Problem – Opfer beschreibt bizarre Szenen

Baden-Württembergs Beratungsstelle für weltanschauliche Fragen beschäftigt sich immer mehr mit Abhängigkeitsstrukturen in den Bereichen Esoterik und Coaching. Ein Opfer erzählt.











Konstantin R. hatte einen Kredit in Höhe von 10.000 Euro aufgenommen, denn nächstes Jahr, das wurde ihm ja vorausgesagt, würde es finanziell blendend laufen bei ihm. Konstantin R. heißt in Wahrheit anders – heute ist er froh, das geliehene Geld halbwegs beisammen gehalten zu haben, denn finanziell hat sich für überhaupt nichts verändert im letzten Jahr.