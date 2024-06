Beratungsstelle im Kreis Esslingen: Wie gerecht ist das Bürgergeld?

1 Beratung gehört zu ihrem Job: Lisa Pranter ist Sprecherin der Unabhängigen Bürgergeld-Beratung im Landkreis. Foto: Roberto Bulgrin

Die Meinungen zum Bürgergeld gehen auseinander: Empfänger, so wettern manche, würden dem Staat auf der Tasche liegen. Von diesem „Taschengeld“ könne keiner leben, meinen die anderen. Das sagt die Bürgergeld-Beratung im Landkreis, die engen Kontakt zu Leistungsberechtigten hat.











Das Bürgergeld – bekannt, doch verkannt? Die Umstellung von Hartz IV auf das neue System durch die Ampelregierung in Berlin vor gut eineinhalb Jahren und die jüngste Erhöhung der Leistungen haben für heftige Diskussionen gesorgt. In einer Gesprächsrunde unserer Zeitung hatte sich etwa der Esslinger Bundestagsabgeordnete Markus Grübel (CDU) Ende April kritisch zu den Regularien geäußert. Es gehe in Richtung „bedingungsloses Grundeinkommen“: „Unser Plan ist nicht eine Armee von armen Menschen, sondern viele in Arbeit und möglichst in gute Arbeit zu bringen“, hatte Grübel gesagt.