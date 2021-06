1 Die Rückkehrberatung des Landkreises hilft Flüchtlingen, die Deutschland freiwillig verlassen wollen. Foto: dpa/Jens Büttner

Oft war die Flucht nach Deutschland schwierig. Auch wer wieder in seine Heimat zurück möchte, hat oft Hürden und viele Ängste zu überwinden. Die Rückkehrberatung des Landkreises hilft ausreisewilligen Flüchtlingen.

Kreis Esslingen - Es kommt immer wieder vor, dass Flüchtlinge Deutschland verlassen wollen, jenes Land, auf das sie eigentlich ihre ganze Hoffnung gesetzt haben. Gründe können eine Ausreiseverpflichtung und die Angst vor Abschiebung sein. Aber auch Erwartungen und Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben, die familiäre Situation oder schlicht Heimweh sind Gründe für diesen Schritt. Flüchtlinge und Migranten, die über eine Rückkehr in ihr Herkunftsland nachdenken, stehen vor vielfältigen organisatorischen, finanziellen und persönlichen Fragen. Hier hilft die Perspektiv- und Rückkehrberatung des Landkreises Esslingen. Sie berät seit 2017 vertraulich, neutral und ergebnisoffen. Auch in der Corona-Krise, in der viele Ämter nur eingeschränkten Publikumsverkehr haben, arbeitet die Beratungsstelle weiter. Pandemiebedingt ist aber auch bei der Rückkehrberatung eine vorherige Terminvereinbarung nötig. Das Gespräch kann durch einen Dolmetscher unterstützt werden. Der Entschluss, wieder in die Heimat zu gehen, wirft viele Fragen auf: Wie soll ich meine Rückreise organisieren? Wer stellt mir die notwendigen Reisedokumente aus? Womit kann ich meinen Lebensunterhalt in meinem Heimatland verdienen? Was, wenn ich mich nach vielen Jahren der Abwesenheit nicht mehr zurechtfinde?