Beratung am Bildschirm: Mehr Digitalisierung bei der Volksbank – sieht so die Bankfiliale der Zukunft aus?

1 Wenn der Projektleiter Benjamin Wendorf auf den Knopf drückt, erscheint die Service-Mitarbeiterin Aurora Tinirello auf dem Bildschirm. Foto: bra

Die Volksbank Mittlerer Neckar bietet in mehreren Filialen einen digitalen Service an. Die Kunden sitzen ihrem Berater dabei nicht mehr persönlich gegenüber, sondern via Monitor.











Link kopiert

Seit April gibt es ihn in Nürtingen, seit Mai in Esslingen. In weitgehend blick- und schalldichten Boxen bietet die Volksbank Mittlerer Neckar ihren Digitalen Service an. „Man kann einen großen Teil der Dinge, die man am Schalter erledigen kann, nun auch hier erledigen“, sagt der Projektleiter Benjamin Wendorf. Die bisherigen Erfahrungen sind positiv. Am 8. August soll das Angebot auch in Weilheim eingeführt werden. Darüber hinaus sollen noch in diesem Jahr zwei weitere Filialen folgen. Im kommenden Jahr sollen weitere fünf Standorte mit dem Service ausgestattet werden.

Falsch machen können die Kunden nichts. Wer die Box betritt, steht vor einem Schreibtisch mit einem Bildschirm. Unter dem Bildschirm gibt es einen Knopf mit einem Glockensymbol. Wenn der Knopf gedrückt wird, wird die Verbindung mit dem Servicecenter der Volksbank in Wendlingen aufgebaut. Beim Pressetermin meldet sich Aurora Tinnirello per Videoschaltung. „Es kommt sehr gut an“, berichtet sie von ihren bisherigen Kundenkontakten.

Identifikation mit Ausweis dient der Sicherheit

Eine zusätzliche Kamera dient dem Lesen von Dokumenten, die die Nutzer mitbringen können. Auch ein Ausweis zur Identifikation kann damit gelesen werden. Gespeichert werden die Dokumente aber nicht. Die Kamera dient lediglich den Service-Mitarbeitern. Darüber hinaus gibt es ein Pen-Pad, falls eine Unterschrift geleistet werden muss. Ferner können die Service-Berater Verschiedenes am Bildschirm erklären und dabei in Echtzeit zeigen, beispielsweise wie die Kunden auf der Homepage der Bank navigieren müssen, um bestimmte Informationen zu erhalten oder bestimmte Vorgänge über das Home-Banking durchzuführen.

Die Bank verfolge mit der neuen Strategie das Ziel, die Serviceanfragen zu bündeln, so der Projektleiter Wendorf. Derzeit gebe es jeweils zehn bis zwölf Nutzer pro Tag in Nürtingen und ebenso viele in Esslingen. Viele der derzeitigen Nutzer kämen wiederholt zum digitalen Schalter. Das spreche dafür, dass das Angebot überzeugend sei. Wer es einmal nutze, nutze es auch gerne wieder. Allerdings gebe es auch viele Kunden, die lieber an den Schalter gingen. Das könnte jedoch auch damit zusammenhängen, dass der Digitale Service derzeit nur parallel zu den Öffnungszeiten der Schalter verfügbar ist. Der Mehrwert ergibt sich also vor allem dann, wenn an den Schaltern viel los und die Kabine für den Digitalen Service frei ist.

Künstliche Intelligenz ist für die Volksbank noch Zukunftsmusik

Ob in Zukunft die Zeiten des digitalen Service von den Öffnungszeiten der Filialen abgekoppelt werden, sei momentan noch ungewiss. „Wir wollen uns langsam rantasten“, erklärt Wendorf. Auch die Frage nach dem Einsatz Künstlicher Intelligenz sei derzeit noch Zukunftsmusik, betont Wendorf. Die Service-Mitarbeiter im Kundencenter in Wendlingen sind zumindest momentan noch echte Menschen und keine digitalen Avatare.