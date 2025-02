Benno Rieger, Chef von Möbel Rieger: „Wir wollten immer ein Regionalfürst sein“

1 Er mag besonders Polstermöbel: Benno Rieger sitzt am Göppinger Stammsitz von Möbel Rieger in einer Sofalandschaft. Foto: Daniel Gräfe

Benno Rieger führt das Traditionshaus Möbel Rieger in dritter Generation. Der Weg an die Spitze führte zur Konfrontation mit seinem Vater. Welche Krisen er bewältigte und weshalb er gerade das Gefühl hat „zu schweben“, verrät er im Interview.











Von der Schreinerei zu einem großen familiengeführten Möbelhaus: Möbel Rieger hat sich in den vergangenen 75 Jahren zu einem „Regionalfürsten“ entwickelt, wie Chef Benno Rieger sagt. Die Häuser in Göppingen, Esslingen, Heidenheim, Reutlingen und Aalen zählen zu den größten Möbelhäusern im Großraum Stuttgart. Doch wie hält er das Familienunternehmen in einer umkämpften Branche am Laufen?