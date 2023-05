1 Authentischer Sound: Benjamin von Stuckrad-Barre Foto: dpa/Hannes P Albert

Benjamin von Stuckrad-Barre hat in Stuttgart aus seinem brisanten Werk „Noch wach?“ gelesen. Trotz des bitteren Themas ein gruselig unbeschwerter Abend.















Eine Instrumental-Version von Britney Spears’ Hit „Toxic“ dröhnt aus den Lautsprechern, verschränkt mit dem Refrain des Falco-Songs „Out of the Dark“, als Benjamin von Stuckrad-Barre am Donnerstagabend die Bühne im vollgestopften Club-Saal des Wizemann betritt. Schon die Musikauswahl zur Lesung von Stuckrad-Barres aktuellem Roman-Coup „Noch wach?“ wirkt bedeutsam und verführt zur Exegese: Britney Spears, eine von Boulevard-Medien gehetzte und von ihrem Vater per juristisch angeordneter Vormundschaft jahrelang fremdbestimmte Frau, die sich im Song lasziv einem Lover unterwirft; „I´m addicted to you, don´t you know that you´re toxic“. Dazu Falco, das charismatisch-tragische, von Kokain und Ruhm abhängige Großmaul und Popgenie, das „out of the dark, into the light“ tritt, wie Benjamin von Stuckrad-Barre mit seinen „rein fiktiven“ Schilderungen zum männlichen Machtmissbrauch in einem ebenfalls „rein fiktiven“ Boulevard-TV-Sender. Allein der Aufschlag hat Wumms und eine Menge intelligenten, selbstironischen Witz.