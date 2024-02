Benefizveranstaltung in Filderstadt: Ein Konzert für das Filderhospiz

Benefizveranstaltung in Filderstadt

1 Die Big Band Harthausen wird im April für einen guten Zweck spielen. Foto: privat

Seit Jahren setzt sich ein Verein dafür ein, dass auf der Filderebene ein Hospiz eröffnet wird. Unterstützung bekommt dieser nun auch von der Big Band Harthausen.











Auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Filderklinik in Bonlanden soll das Filderhospiz entstehen, das steht laut Carola Riehm mittlerweile fest. Die Stadt Filderstadt wird das Areal zur Verfügung stellen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss habe der Gemeinderat im vergangenen Jahr gefasst, berichtet sie. Und sagt: „Das ist ein tolles Grundstück.“ Denn: „Es liegt gegenüber des Pflege-Bildungszentrums, ist von dort zu Fuß zu erreichen.“ Carola Riehm ist Pflegedienstleiterin an der Filderklinik und Vorstandsmitglied des Fördervereins Hospiz auf den Fildern.