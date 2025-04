Benefizreihe „Glücksmomente“ in Ostfildern: Bigbandkonzert, Himalayaabend und Kabarett zugunsten der Hospizarbeit

1 Winfried Kampmann mit dem Plakat der „Glücksmomente“. Rechts die Werbung für die geplanten Briefmarken der BW Post zum Jubiläum der Stadt Ostfildern – unkenntlich gemacht aufgrund eines Streits ums Urheberrecht. Foto: Rainer Kellmayer

Bigbandmusik, packende Bilder vom Himalaya und Drei-Gänge-Menü mit Humor bringt die Benefiz-Reihe „Glücksmomente“ des Veranstalters Winfried Kampmann nach Ostfildern. Die Einnahmen fließen in die Hospizarbeit. Ein Programmpunkt ist gecancelt: Eigentlich sollte die Briefmarke zum Ostfilderner Stadtjubiläum am Freitag vorgestellt werden.











Link kopiert

Mit der Reihe „Glücksmomente“ im Kreis Esslingen verbindet der Veranstalter Winfried Kampmann Unterhaltung unterschiedlichster Art mit dem guten Zweck. Am Wochenende startet die vierte Auflage an drei Abenden in Ostfildern. Ein Programmpunkt musste aber gecancelt werden.

Streit um Jubiläumsbriefmarke

Eigentlich war eine Besonderheit angesagt: Beim Start der „Glücksmomente“ hätte am Freitagabend im Theater an der Halle in Nellingen eine spezielle Briefmarke vorgestellt werden sollen, welche der Versanddienstleister BW Post zum Jubiläum „50 Jahre Ostfildern“ herausgegeben hat. Doch urheberrechtliche Probleme verhinderten dies, wie BW Post bestätigt.

Ungeachtet dessen wird am Freitagabend Musik durch das Nellinger Theater an der Halle schallen. Die von Martin Schmelcher geleitete Basement Bigband, die ihre Wurzeln in der Musikschule Köngen/Wendligen hat, tritt in großer Besetzung an, unterstützt von zwei Gesangssolisten. „Diese Band spielt einen Swing, der mitreißt“, sagt Kampmann. Er würde sich freuen, wenn die Besucher nicht nur zuhören, sondern auch das Tanzbein schwingen zur Musik aus den Ballrooms der USA.

Für andere Eindrücke sorgt die Multivisionsshow „Himalaya – Gipfel, Götter, Glücksmomente“, die am Samstag im kleinen Saal an der Halle atemberaubende Bilder und spannende Reportagen verspricht. Der aus Wien stammende Weltenbummler Pascal Violo hat einen packenden Bericht über seine acht abenteuerlichen Reisen durch Nepal, Bhutan, Ladakh und Tibet im Gepäck. „Es wird ein außergewöhnlicher und sehr informativer Abend“, sagt Kampmann.

Zum Finale wird es in „Schlecht’s Scheunenbesen“ in Nellingen ein schwäbisches Drei-Gänge-Menü mit dem Kabarettisten und Comedian Link Michel geben, der als „die schwäbische Schwertgosch“ aus dem Fernsehen und von der Bühne bekannt ist.

Karten für Link Michel sind ausverkauft

„Die Veranstaltung mit Link Michel ist ein Publikumsmagnet“, erzählt Kampmann. Ursprünglich war nur eine Abendveranstaltung geplant, doch die Karten waren im Nu weg. Kurzerhand wurde ein zusätzlicher Auftritt um die Mittagszeit eingeschoben und auch dieses Event ist ausgebucht.

Die Einnahmen der drei Veranstaltungen kommen der Hospizarbeit in Ostfildern zugute. Warum setzt sich der Kampmann so engagiert für Bedürftige und Schwache ein? „Ich hatte viel Glück in meinem Leben und will etwas zurückgeben“, sagt er, der mit seinen Events Menschen bewegen, begeistern und zusammenführen möchte.

Seit vielen Jahren unterstützt er mit seinen Shows „Wir bewegen was“ auch die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung.

Die Termine: Am Freitag, 11. April, startet um 19.30 Uhr im Nellinger „Theater an der Halle“ das Konzert der Basement Bigband. Am Samstag, 12. April, um 19.30 Uhr heißt es „Himalaya“. Die Sonntagsveranstaltungen sind ausverkauft.