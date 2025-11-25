Benefizkonzert in Esslingen: Adventssingen bringt den Weihnachtszauber zum Klingen

1 Ela und die Herzensbrecher sorgen beim Adventssingen für den guten Ton. Foto: privat

Künstler unterstützen die Weihnachtsspendenaktion unserer Zeitung und laden am 7. Dezember zum Benefiz-Adventssingen in den Hof der Alten Kelter in Wäldenbronn ein.











Weihnachten ist das Fest der Liebe – da tut es gut, ein großes Herz zu zeigen. Der Esslinger Musiker Buddy Bosch hat das schon oft bewiesen. Er hat sich musikalisch für Straßenkinder engagiert, er hat in der Coronazeit mit vielen Esslingerinnen und Esslingern einen Song produziert, der Zuversicht und Hoffnung brachte – und er hat mit unserer Zeitung ein Adventssingen auf den Weg gebracht, das längst einen festen Platz in der Vorweihnachtszeit hat. Weil man Gutes am besten gemeinsam tut, schart er jedes Jahr vor Weihnachten Künstlerinnen und Künstler um sich, die mit ihrem Publikum die schönsten Weihnachtslieder zum Klingen bringen und Spenden für die Weihnachtsaktion der Eßlinger Zeitung mobilisieren. Das Adventssingen 2025 beginnt am Sonntag, 7. Dezember, um 17.30 Uhr im Hof der Alten Kelter in Wäldenbronn.

Zahlreiche Künstler und Unterstützer tragen auch in diesem Jahr dazu bei, dass das Adventssingen fürs Publikum ein Herz und Seele wärmendes Erlebnis wird: Die Feuerwehroldtimerfreunde Esslingen sorgen für eine reibungslose Vorbereitung und zaubern ein stimmungsvolles Ambiente, der Förderverein Nord und die Initiative Turmwächter unterstützen tatkräftig das Projekt, die Redaktion unserer Zeitung packt tatkräftig mit an, Getränke Bayer in der Stettener Straße 15 und die Boutique Paulette am Postmichelbrunnen halten Eintrittskarten im Vorverkauf bereit.

Viele engagieren sich für die gute Sache

„Das Adventssingen möchte etwas Außergewöhnliches sein, das in diese ganz besondere Zeit passt“, verspricht Initiator Buddy Bosch. „Das kann nur gelingen, wenn sich ganz viele Menschen für dieses gemeinsame Projekt begeistern. Und das spüren wir ganz deutlich. Viele fragen uns schon im Herbst, wann es wieder losgeht und wer diesmal mit von der Partie ist.“

Markus Zipperle leiht den Kultfiguren Äffle und Pferdle seine Stimme. Foto: Roberto Bulgrin

Für den guten Ton sorgt einmal mehr Buddy Bosch mit seiner Band Ela und die Herzensbrecher. Eigentlich sind Ela und ihre Jungs in der Musik der 50er- und 60er-Jahre zuhause, doch an diesem Abend begleiten sie die schönsten Weihnachtslieder-Klassiker wie „Ihr Kinderlein, kommet“, „Leise rieselt der Schnee“ oder „Lasst uns froh und munter sein“. Und das Publikum ist eingeladen, die alten Weisen zu summen, aus voller Kehle mitzusingen oder einfach zuzuhören und in Erinnerungen zu schwelgen.

Es macht den Reiz des Adventssingens aus, dass nicht nur Weihnachtslieder gesungen, sondern auch weihnachtliche Texte rezitiert werden. Da darf die Esslinger Schauspielerin Marion Jeiter nicht fehlen, die einmal mehr in ihrem Weihnachtsgeschichten-Fundus gestöbert hat – einige ihrer Schätze wird sie an diesem Abend zum Besten geben. Viele freuen sich auch auf den Comedian Markus Zipperle, der den schwäbischen Kultfiguren Äffle und Pferdle nicht nur seine Stimme leiht, sondern sie auch leibhaftig auftreten lässt und der inzwischen Stammgast beim Adventssingen ist. Und wenn die beiden in ihrem unverwechselbaren Stil Weihnachtslieder-Klassiker wie „Es schneielet ...“ oder „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ schmettern, amüsiert sich das Publikum köstlich. Und noch ein ganz besonderer Gast bereichert diesmal das Programm des Adventssingens: Tatjana Geßler, vielen bekannt als Moderatorin im SWR-Fernsehen, hat sich auch als Autorin und Sängerin einen Namen gemacht. „Dass auch sie das Adventssingen unterstützt, wird diesem im Hof der Wäldenbronner Kelter Abend eine besondere Note verleihen“, sagt Buddy Bosch.

Vorverkauf für das Adventssingen läuft

Tatjana Geßler verleiht dem Abend eine besondere Note. Foto: Simon Granville

Eintrittskarten für das Adventssingen am Sonntag, 7. Dezember, ab 17.30 Uhr im Hof der Alten Kelter in Wäldenbronn gibt es im Vorverkauf bei Getränke Bayer in Wäldenbronn, bei der Boutique Paulette am Esslinger Postmichelbrunnen und bei Familie Kirchner in Sirnau im Bussardweg 5. Karten kosten für Erwachsene 15 Euro und für Kinder ab sieben Jahren 7,50 Euro. Im Eintrittspreis inbegriffen sind Glühwein, Kinderpunsch und Snacks zum Knabbern und Genießen. Alle Einnahmen aus dem Adventssingen gehen in voller Höhe an die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung, die mit den Spenden soziale Projekte in der Region und Menschen in Not unterstützt.

Die Kampagne: Zum 59. Mal trommelt die EZ-Weihnachtsspendenaktion, hinter der der Verein „Gemeinsam helfen“steht, für den guten Zweck. Die Spenden kommen sozialen Projekten im Kreis Esslingen zugute und Familien und Einzelpersonen in Not. Spenden sind möglich an: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00. Oder einfach im Internet auf der Spendenplattform www.wirwunder.de/projects/166077.