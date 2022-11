Benefizgala „Wir bewegen was“ in Esslingen

1 Das Showtanzteam Fresh’n’Funky der TSG Esslingen bringt Glitzer und Glamour auf die Bühne. Foto: Philipp Braitinger

Bei der 14. Benefiztalentshow „Wir bewegen was“ wurde dem Publikum in der Württembergischen Landesbühne in Esslingen ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm geboten. Eine Wette brachte weitere rund tausend Euro für den guten Zweck ein.















Der kalte Nachmittag begann mit heißen Rhythmen. Die Latin Kids der Tanzschule „Tanz ES“ brachten einen Hauch Copacabana in das mit knapp vierhundert Gästen besetzten Schauspielhaus der Württembergischen Landesbühne (WLB) in Esslingen. In neonbunten Fransenkleidern bewegten sich die jungen Tänzerinnen zu Salsa, Bachata und Raggeaton.