Winfried Kampmanns Benefizshow "Wir bewegen was" in Esslingen verspricht ein Spektakel aus Musik, Tanz und Jonglage. Der Erlös unterstützt die EZ-Weihnachtsspendenaktion.











Seit 2008 unterstützt der Ostfilderner Kulturveranstalter Winfried Kampmann die EZ-Weihnachtsspendenaktion. Und auch in diesem Jahr fließt der Erlös seiner Show „Wir bewegen was“, die am Sonntag, 7. Dezember, um 16 Uhr im Schauspielhaus der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB) stattfindet, dem guten Zweck zu.

„Das Publikum darf sich auf beste Unterhaltung freuen, die nicht nur begeistert, sondern auch emotional bewegt“, macht Winfried Kampmann Appetit auf die Show. Wie man es von ihm gewohnt ist, hat er im abwechslungsreichen Programm Höhepunkt an Höhepunkt gereiht.

Schon zum Auftakt gibt es mit Pascal Blenke einen besonderen Leckerbissen. Der Singer-Songwriter gilt laut Kampmann als Geheimtipp in der deutschen Musikszene. Sein unverkennbarer Stil vereine groovy, funky Deutschpop mit emotionaler Klavierperformance, die die Seele der Zuhörer anspreche.

Benefizshow für EZ-Spendenaktion: Latino-Show von jungen Tanzstars

Nicht minder begeistern soll die Latino-Show von drei erfolgreichen Kinder- und Juniorenpaaren des 1. Tanzclubs Ludwigsburg – mit Tänzerinnen und Tänzern im Alter von sieben bis 13 Jahren, die bereits bei Landesmeisterschaften im Finale standen.

Dann gibt es Musik aus dem Herzen, direkt für die Menschen. Mit viel Gefühl, echter Spielfreude und einem feinen Gespür für sein Publikum sorgt der Esslinger Luis Gschwendtner mit seiner Steirischen Harmonika für mitreißende Volksmusik und gute Laune. Anschließend vereinen Ausschnitte aus einer aktuellen Produktion der Jungen Akademie Stuttgart Tanz, Schauspiel und Gesang in einer Performance, die neue Wege des künstlerischen Ausdrucks sucht.

Weltmeisterliche Jonglage in Esslingen: Duo Fusion begeistert mit Artistik und LED-Technik

Auch zwei Weltmeister der Jonglierkunst werden auf die Bühne im Schauspielhaus treten. Die fesselnde Jonglage des Duos Fusion – unter diesem Namen zelebrieren Julian Kloos und Moritz Rosner faszinierende Bühnenkunst – verbindet nach Angaben des Veranstalters hochpräzise Artistik mit moderner LED-Technologie: Hier greifen Choreografie, Programmierung und Lichteffekte nahtlos ineinander.

Im Finale gibt es dann Taekwondo, die koreanische Kunst des waffenlosen Kampfs. Akteure des KSV Esslingen werden das Publikum mit ausgefeilten Kampftechniken, Schnelligkeit und Körperbeherrschung begeistern.

Und wie bei „Wir bewegen was“ gewohnt, können sich die Besucher auch wieder an einer Saalwette beteiligen. Das Hofgut Sirnau hat ein Gehölz gespendet, das innerhalb einer vorgegebenen Zeit ersteigert werden kann. „Es wird ein toller Nachmittag“, ist sich Winfried Kampmann sicher, der gemeinsam mit seiner Frau Nicola die Veranstaltung moderiert.

Eintrittskarten sind über das Ticketportal Reservix sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Kampagne: Zum 59. Mal trommelt die EZ-Weihnachtsspendenaktion, hinter der der Verein „Gemeinsam helfen“steht, für den guten Zweck. Die Spenden kommen sozialen Projekten im Kreis Esslingen zugute und Familien und Einzelpersonen in Not. Spenden sind möglich an: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00. Oder einfach im Internet auf der Spendenplattform www.wirwunder.de/projects/166077 . Sachspenden können nicht angenommen werden.