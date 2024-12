Benefizabend für die EZ-Weihnachtsaktion.: Festliches Bläserkonzert in der Klosterkirche

1 Das Trompetenensemble Stuttgart und Domorganist Johannes Mayr spielen zugunsten der EZ-Spendenaktion. Foto: Konzertbüro Joachim Jung/Sylvia Bechle

Das Trompetenensemble Stuttgart musiziert in der Denkendorfer Klosterkirche zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion.











„Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“ heißt es am Sonntag, 12. Januar, wenn um 17 Uhr in der Denkendorfer Klosterkirche festliche Klänge das neue Jahr einläuten. Bereits seit 25 Jahren unterstützt das Stuttgarter Konzertbüro Joachim Jung mit seinen Neujahrskonzerten in der spätromanischen Denkendorfer Basilika die EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/145000-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2024' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2024“</a> auf betterplace.org öffnen.

Über viele Jahre hin gastierten zu Jahresbeginn der renommierte Schweizer Trompetenvirtuose Professor Claude Rippas und Kirchenmusikdirektor Friedrich Fröschle, der ehemalige Ulmer Münsterorganist, regelmäßig in der Fildergemeinde. Seit einigen Jahren erfreut nun das weithin bekannte Trompetenensemble Stuttgart, ergänzt von prächtigen Pauken- und Orgelklängen, die Zuhörer des Neujahrskonzerts mit musikalischen Kostbarkeiten.

Gute Akustik in der Klosterkirche

„Die stilvolle Denkendorfer Klosterkirche ist nicht nur ein architektonisches Juwel, sie bietet auch eine hervorragende Akustik, in der sich Kammermusik besonders schön entfalten kann“, sagt Joachim Jung, der selbst im Trompetenensemble Stuttgart mitspielt. Die Blechbläser des Ensembles sind bestens aufeinander eingespielt: Sie haben sich beim Studium an den Musikhochschulen in Stuttgart, Köln und Würzburg kennengelernt und seither gemeinsam unzählige Konzerte in ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bestritten.

Joachim Jung freut sich darauf, gemeinsam mit seinen Trompete blasenden Kollegen Joachim Nägele und Johannes Knoblauch, dem Schlagzeuger Uwe Arlt (Pauke und Perkussion) und dem Stuttgarter Domorganisten Professor Johannes Mayr, den wunderbaren Raum der Denkendorfer Klosterkirche wieder mit edlen Klängen füllen zu können.

Trompetenensemble auf Tournee

In diesem Jahr läutet das Stuttgarter Trompetenensemble auf einer Tournee von der Münsterkirche Klosterreichenbach über die Kirche St. Peter und Paul in Weil der Stadt bis zum Münster St. Nikolaus in Überlingen in neun süddeutschen Städten das Jahr 2025 musikalisch ein.

Auf dem Programm des Konzerts in Denkendorf stehen neben glanzvoller barocker Trompetenmusik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Alessandro Scarlatti virtuose Orgelwerke und meditative Spirituals. Domorganist Professor Johannes Mayr, der für seine kunstvollen Orgelimprovisationen bekannt ist, wird an der Orgel der Klosterkirche Kostproben seiner außergewöhnlichen Begabung in der freien Kombination spontaner musikalischer Einfälle und seiner Registrierungskunst geben.

Karten für das Konzerterlebnis mit dem Trompetenensemble Stuttgart sind über die Ticketportale Reservix und Easyticket, die Eßlinger Zeitung (Telefon: 0711/9310-230) sowie an der Abendkasse erhältlich.