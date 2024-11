Benefiz-Adventssingen: Namhafte Künstler singen für guten Zweck – „Eine Herzensangelegenheit“

1 Gemeinsam im Dienst einer guten Sache: Fred Coschurba vom Förderverein Nord, Feuerwehroldtimerfreund Robert Keller sowie die Musiker Ela Kirchner und Buddy Bosch organisieren gemeinsam mit EZ-Redakteur Alexander Maier (von links) das Benefiz-Adventssingen.Marion Jeiter Foto: R. Bulgrin

Künstlerinnen und Künstler stellen sich in den Dienst einer guten Sache: Gemeinsam mit vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen laden Buddy Bosch und Ela Kirchner am 8. Dezember zum Benefiz-Adventssingen in den Hof der Alten Kelter Wäldenbronn ein.











Jedes Jahr zur Weihnachtszeit bringt die Spendenaktion der Eßlinger Zeitung Freude in viele Herzen. Große und kleine Spenden helfen, Menschen in Not ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und manches soziale Anliegen zu ermöglichen. Damit das Spenden den Spendern noch mehr Freude bereitet, stellen sich Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende in den Dienst der guten Sache. Die Musiker Buddy Bosch und Ela Kirchner haben vor zwei Jahren erstmals gemeinsam mit unserer Zeitung zum Benefiz-Adventssingen eingeladen. Diese stimmungsvolle Veranstaltung kam so gut an, dass sie seither ihren festen Platz im Kalender hat: Diesmal werden am Sonntag, 8. Dezember, ab 17.30 Uhr im Hof der Alten Kelter in Wäldenbronn weihnachtliche Lieder und Texte erklingen. Namhafte Künstlerinnen und Künstler sorgen für den guten Ton, und das Publikum ist eingeladen, mitzusingen und den Zauber der Vorweihnachtszeit gemeinsam zu genießen.

Esslinger Musiker mit großem Herzen

Buddy Bosch ist in der Musikszene bestens vernetzt. Und er hat schon oft bewiesen, dass er ein großes Herz hat. Jahrelang hat er im Esslinger Stadtteil Sirnau ein Adventssingen organisiert, zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen hat er eine Benefiz-CD zugunsten von Straßenkindern produziert. Auf dem Höhepunkt der Coronapandemie hat er mit unserer Zeitung den Song „Nur gemeinsam“ kreiert, um den Menschen Hoffnung zu bringen. Und auch jetzt ist Buddy Bosch mit seiner Ehefrau Ela Kirchner die treibende Kraft beim Adventssingen.

Mit ihrer neuen Band Ela und die Herzensbrecher feiern die beiden große Erfolge. Das Adventssingen zugunsten der EZ-Weihnachtsaktion ist ihnen ein Herzensanliegen. „Wir sind froh und dankbar, dass wir keine Not leiden“, sagt Buddy Bosch. „Wir wissen aber auch, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht und die Hilfe brauchen. Für sie wollen wir etwas tun.“ Ela Kirchner ergänzt: „Wir leben in turbulenten Zeiten. Viele haben das Gefühl, dass manches, was uns sicher schien, ins Wanken geraten ist. Da tut es gut, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen, die viele seit Kindertagen kennen und lieben. Dazu hören wir besinnliche Texte, genießen Glühwein oder Kinderpunsch und lassen uns mit kleinen Snacks verwöhnen. Schöner kann man sich auf die Festtage nicht einstimmen. Und zu wissen, dass mit dem Reinerlös der Veranstaltung Gutes getan wird, macht die Freude noch größer.“

Ein Bestsellerautor macht mit

Diesen Gedanken unterstützen namhafte Künstlerinnen und Künstler. Neben Buddy und Ela sind Hardy Fritsch und Manne Stauss aus Elas Herzensbrecher-Band dabei. Und mit Martin Hofbauer hat sich ein Gitarrist angesagt, der schon mit vielen Größen der deutschen Musikszene auf der Bühne stand.

Ihren festen Platz im Programm des Adventssingens hat die Schauspielerin Marion Jeiter, die mit weihnachtlichen Texten die Herzen des Publikums erreicht. Diesmal wird sie zusammen mit dem Schauspieler Gerhard Polacek zu hören sein. Und mit Jürgen Seibold stellt sich ein Autor in den Dienst der guten Sache, dessen Regionalkrimis Bestseller sind.

„Wir freuen uns schon sehr auf diesen Abend. Viele waren im vergangenen Jahr begeistert. Und manche, die erst hinterher davon gehört haben, haben es bedauert, dass sie nicht dabei waren“, sagt Robert Keller, Vorsitzender der Feuerwehroldtimerfreunde Esslingen, der mit seinem Team für eine stimmungsvolle Atmosphäre im Hof der Alten Kelter sorgen wird. Für Fred Coschurba und den Förderverein Nord ist es selbstverständlich, diese Benefizveranstaltung zu unterstützen: „Im Esslinger Norden werden Zusammenhalt und Gemeinsinn großgeschrieben. Da passt das Adventssingen sehr gut in unseren Stadtteil, weil man sich und anderen etwas Gutes tut.“

Infos zum Adventssingen

Vorverkauf

Eintrittskarten für das Adventssingen am Sonntag, 8. Dezember, ab 17.30 Uhr im Hof der Alten Kelter in Wäldenbronn gibt es im Vorverkauf bei Getränke Bayer in Wäldenbronn, bei der Boutique Paulette am Esslinger Postmichelbrunnen, beim Service-Point der Eßlinger Zeitung in der Zeppelinstraße 116 (Montag bis Freitag bis 15.30 Uhr) sowie bei Familie Kirchner in Sirnau im Bussardweg 5. Die Karten kosten für Erwachsene 15 Euro und für Kinder ab sieben Jahren 7,50 Euro. Im Eintrittspreis inbegriffen sind Glühwein, Kinderpunsch und Snacks. Alle Einnahmen aus dem Adventssingen gehen in voller Höhe an die EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Unterstützer

Zwei starke Partner machen das Adventssingen erst möglich: Die Feuerwehroldtimerfreunde Esslingen, die ihr Domizil im Hof der Alten Kelter in Wäldenbronn haben, haben sich der Pflege historischer Löschfahrzeuge verschrieben. Doch der Vorsitzende Robert Keller und seine Mitstreiter sind auch über ihren Verein hinaus im Esslinger Norden sehr aktiv. Beim Adventssingen sorgen sie nicht nur für eine stimmungsvolle Kulisse, sondern auch dafür, dass die Organisation wie am Schnürchen klappt. Dasselbe gilt für den Förderverein Nord, dem es zu verdanken ist, dass die Alte Kelter zum Kristallisationsort für das rege Vereinsleben im Stadtteil wurde. Für den Förderverein ist es Ehrensache, das Adventssingen zu unterstützen.