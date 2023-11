Benefiz-Adventssingen in der Alten Kelter: Stimmungsvolle Stunden im warmen Schein der Kerzen

1 Ursula Seybold, Fred Coschurba, Daniela Kirchner, Buddy Bosch und Robert Keller (von links) machen das Adventssingen mit ihrem Engagement erst möglich. Foto: Roberto Bulgrin

Mitten im vorweihnachtlichen Trubel lädt das Benefiz-Adventssingen in der Alten Kelter im Wäldenbronn am Sonntag, 3. Dezember, dazu ein, gemeinsam die schönsten Weihnachtslieder zu singen und damit Menschen in Not und soziale Projekte zu unterstützen.











Eigentlich ist Weihnachten ein Fest der Ruhe und Besinnlichkeit, doch in der Vorweihnachtszeit wird es oft hektisch. Da tut es gut, zwischendurch die Seele baumeln zu lassen und sich auf ein frohes Weihnachtsfest einzustimmen. Gelegenheit dazu bietet das Benefiz-Adventssingen, das am Sonntag, 3. Dezember, um 17.30 Uhr im Hof der Alten Kelter in Wäldenbronn beginnt. Der Musiker Buddy Bosch hat Künstlerinnen und Künstler eingeladen, am ersten Advent zusammen mit dem Publikum die schönsten Adventslieder zu singen und weihnachtlichen Texten zu lauschen. Fred Coschurba und der Förderverein Nord, Robert Keller und seine Feuerwehr-Oldtimerfreunde sowie Ursula Seybold und ihr Sirnauer Helferteam sorgen dafür, dass es ein stimmungsvoller Nachmittag wird. Jeder Cent, der in die Kasse kommt, hilft der EZ-Weihnachtsspendenaktion, Menschen in Not und soziale Projekte zu unterstützen.