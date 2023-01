Preisgekrönte Architektin Almut Grüntuch-Ernst Stuttgarter Architektin verwandelt Frauengefängnis in idyllischen Ort

Die in Stuttgart geborene Architektin Almut Grüntuch-Ernst baut auf Un-Orten gastliche Häuser und pflanzt Wälder auf Büros. Sie erklärt, welche Herausforderungen auf den Architektennachwuchs zukommen und was sie an Architektur fasziniert.