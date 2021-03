1 Der unbekannte Täter brach im Keller drei verschlossene Räume auf (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Ein bislang unbekannter Täter ist in Bempflingen (Kreis Esslingen) in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Entwendet wurden Gegenstände im Wert von etwa 900 Euro.

Bempflingen - In drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Neckartenzlinger Straße in Bempflingen (Kreis Esslingen) ist in der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 13.30 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter betrat laut Polizei vermutlich über die nicht verschlossene Haustür das Gebäude. Im Keller brach er drei verschlossenen Räume auf und entwendete Lebensmittel, Bekleidung, Koffer sowie Handwerkszeug im Gesamtwert von etwa 900 Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.