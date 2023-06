1 Nach dem Brand einer Wippe auf einem Spielplatz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in Bempflingen (Kreis Esslingen) . Am Dienstagnachmittag hatte auf einem Spielplatz eine Wippe gebrannt. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache.















Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall, der sich am Dienstag auf einem Kinderspielplatz in Bempflingen ereignet hat. Gegen 14.30 Uhr stellten Zeugen fest, dass auf einem Spielplatz in der Weidenstraße ein Reifen an der Wippe in Brand geraten war und alarmierten die Feuerwehr.

Kurz darauf griffen die Flammen auf die Wippe über. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, wurde die Wippe komplett zerstört. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 071 27 / 322 61 um Zeugenhinweise.