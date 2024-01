Bellende Attrappe soll Radler erschrecken: Rateteam von „Wer weiß denn sowas?“ scheitert an Esslinger Plastikhund Iwan

1 Plastikhund Iwan soll in Esslingen Radfahrer vom Gehweg verscheuchen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

In Esslingen soll ein ferngesteuerter Plastikhund Radfahrer vom Gehweg vertreiben. Diese kuriose Idee gab jetzt auch in der ARD-Show „Wer weiß denn sowas?“ Rätsel auf.











Mit einer kuriosen Idee hat es Esslingen in das ARD-Vorabendprogramm geschafft. In der Show „Wer weiß denn sowas?“ ging es am Montag um die Frage, wie man in der Innenstadt versucht, Radfahrer vom Gehweg zu vertreiben. In der von Kai Pflaume moderierten Ratesendung treten Bernhard Hoëcker und Elton jeweils mit einem prominenten Gast gegeneinander an. Bei der Rubrik „Im Ländle“ konnte das Team Hoëcker und Schauspielerin Lea Zoë Voss aber nicht punkten. Richtig wäre die Antwort gewesen, dass es einen ferngesteuerten Plastikhund gibt, der bellend die Radler erziehen soll. Die Idee, über die deutschlandweit berichtet wurde, stammt vom Verein Kultur am Rande. In Aktion tritt Vierbeiner „Iwan“ an der Maille-Kreuzung. „Da würde ich doch erst recht da hinfahren, damit dieser Hund kommt“, witzelte Hoëcker und entschied sich für die Variante, dass der Bürgersteig so bemalt ist, als wäre er mit Glassplittern übersät. Diese Methode zur Radfahrerabschreckung gibt es in Esslingen aber genauso wenig wie Laserschranken, die einen Wasserstrahl auslösen. Zumindest noch nicht.