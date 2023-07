1 Der Clubpräsident Jürgen Burkhardt (vorne) ist vom Kinnbart von DJ Ötzi (rechts) begeistert. Foto: Belle Moustache

Der Leinfelden-Echterdinger Bart- und Kulturclub Belle Moustache hat einen neuen Ehrenpreisträger in der Kategorie „Bart des Jahres 2023“ gekürt. DJ Ötzis „markanter weißer Kinnbart“ hat den Clubpräsidenten Jürgen Burkhardt überzeugt.















DJ Ötzi ist der neue Ehrenpreisträger in der Kategorie „Bart des Jahres 2023“ des Leinfelden-Echterdinger Bart- und Kulturclubs Belle Moustache. Dies hat Clubpräsident Jürgen Burkhardt beim WM-Empfang, der vor Kurzem im Salon von Angelo Di Maio in Echterdingen mit vielen Preisträgern und Mitgliedern des Clubs stattgefunden hat, bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde Napoleon Bonaparte III als „Bart der Geschichte 2023“ ausgerufen.

Jürgen Burkhardt sei bei einer gemeinsamen Fernsehaufzeichnung mit DJ Ötzi im vergangenen Jahr klar geworden, dass Gerhard Friedle, so der bürgerliche Name von DJ Ötzi, die „beste Wahl für den Ehrentitel ,Bart des Jahres’ ist“, heißt es in einer Pressemitteilung von Belle Moustache. Er habe daraufhin Kontakt mit dem Musiker aufgenommen. Die feierliche Übergabe des Preises in Form einer handgefertigten Bartskulptur erfolge zu einem späteren Zeitpunkt in Abstimmung mit Gerhard Friedle. Mit dem Titel „Bart des Jahres 2023“ für DJ Ötzis „markanten weißen Kinnbart“ sei die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft im Bart- und Kulturclub Belle Moustache verbunden. Der Tiroler Entertainer und Sänger DJ Ötzi hatte mit dem Lied „Anton aus Tirol“ vor einem knappen Vierteljahrhundert einen Nummer-eins-Hit in Deutschland und Österreich.

Bisherige Preisträger sind unter anderem der Schauspieler Mario Adorf, der ehemalige Handballbundestrainer Heiner Brand, der Tänzer und Choreograf Eric Gauthier, der ehemalige Fußballprofi Kevin Kurányi und der Kabarettist Christoph Sonntag.