Beliebtes Ausflugsziel in Esslingen: Sommerfest im Nymphaea – Besuch bei Ziegen und Präriehunde-Kindern

1 Die Zwergziegen gehören zu den Publikumslieblingen im Nymphaea. Foto:

Der Esslinger Tierpark Nymphaea gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region. Beim traditionellen Sommerfest gab es allerhand zu entdecken.











Link kopiert

Immer am ersten Ferienwochenende findet im Esslinger Tierpark Nymphaea auf der Neckarinsel das traditionelle Sommerfest statt, organisiert von den aktiven Mitgliedern des Vereins. So auch dieses Jahr – auch wenn schon im Vorfeld klar war, dass wegen der eher durchwachsenen Wetterprognose die Besucher sicher nicht in Massen strömen werden.

„Wenn wir mit einer schwarzen Null rauslaufen, ist das in Ordnung für uns“, sagt Christoph Kässer, der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Früher war das anders: Als das erste Nymphaea-Sommernachtsfest 1970 vom damaligen Vorstand Helmut Rubanth aus der Taufe gehoben wurde, galt es zum einen den Tierpark Nymphaea bekannter zu machen, zum anderen ging es aber auch um zusätzliche Einnahmen für den Verein. „Heute sind wir da relativ entspannt, da wir finanziell besser aufgestellt sind“, bekennt Kässer. Rund 165 000 Besucher verzeichnet der Tierpark mittlerweile pro Jahr, an guten Tagen machen sich bis zu 1800 Menschen auf den Rundweg über die Neckarinsel mit seinen zahlreichen Gehegen und Terrarien.

Die Zwergziegen beäugen neugierig die Besucher des Nymphaea. Foto: Roberto Bulgrin

Fünf Jungtiere: Nachwuchs bei den Präriehunden im Nymphaea

Zu sehen gibt es einiges: Neben den Zwergziegen, die immer neugierig ihre Nasen durch den Holzzaun stecken, um Popcorn zu schnorren, sind die Präriehunde, eine nordamerikanische Gattung der Erdhörnchen, die verwandt mit Murmeltieren und Zieseln sind, die erklärten Publikumslieblinge. Die kleinen Nager leben seit sechs Jahren im Park, seit einiger Zeit in einer Lebensgemeinschaft mit einer fröhlichen Horde Pater-David-Felsenhörnchen. „Das ist sicherlich die entspannteste WG von Esslingen“, lacht Kässer. Dieses Jahr haben die Präriehunde sogar zum ersten Mal Nachwuchs, was für große Freude bei den Vereinsmitgliedern sorgte – gleich fünf Jungtiere verstärken nun das lustige WG-Leben: „Die werden wir auch alle erst mal behalten, Platz ist genügend vorhanden“, kündigt Kässer an.

Nymphaea Esslingen: „Wichtigstes Ausflugsziel im Kreis“

Der Verein zeichnet sich durch sein großes ehrenamtliches Engagement aus – die Besucher danken es und strömen in Scharen. Vor 25 Jahren war das noch anders: „Da waren es mit etwa 45000 Besuchern im Jahr noch um ein vielfaches weniger. Wir haben eine gute Entwicklung hinbekommen“, so Kässer stolz, „Wir sind im Landkreis Esslingen eines der wichtigsten Ausflugsziele – zumindest für Familien mit kleinen Kindern.“

Tierpark Nymphaea wird bald noch attraktiver

Und bald wird der kleine Tierpark noch attraktiver: Mitte nächsten Jahres soll das neue „Aufzuchthaus“ eröffnen. Aufgezogen werden dort allerdings zunächst keine Tiere: „Der Name orientiert sich am alten Aufzuchthaus, dass früher an dieser Stelle stand“, erklärt Kässer. Das Bauprojekt ist das größte in der Geschichte des Vereins. In den zweistöckigen Neubau kommen lange benötige Lagerflächen, Büro- und Quarantäneräume und ein Sanitärbereich für die Vereinsmitglieder und drei festangestellten Tierpfleger. Im Erdgeschoss sind zum Rundweg hin große Fenster eingebaut, wo Terrarien mit Reptilien und Kleinsäugern aufgestellt werden. Einen sechsstelligen Betrag nimmt der Verein dafür in die Hand. Begonnen haben die Arbeiten Ende 2023 mit dem Abriss des alten Gebäudes, seit März 2024 wird am Neubau gewerkelt. Das Gros der Arbeiten wird von den Ehrenamtlichen erledigt, deswegen könne man auch nicht genau sagen, wann der Neubau fertig ist. „Aber wenn es weiter so gut läuft, sollte Mitte 2026 passen“, so Kässer.