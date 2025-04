Beliebtes Ausflugsziel im Kreis Esslingen: Am 1. Mai gilt ein Aufenthaltsverbot am Aileswasensee

Am 1. Mai gilt ein Aufenthaltsverbot am Aileswasensee

1 Der Aileswasensee ist ein beliebtes Ausflugsziel im Kreis. Foto: www.imago-images.de/Eibner

Das Naherholungsgebiet Aileswasensee in Neckartailfingen ist ein beliebtes Ausflugsziel – vor allem an Wochenenden und Feiertagen zieht es viele Menschen aus dem Kreis Esslingen und darüber hinaus an den Badesee mit Sandstrand, Liegewiesen und einem separaten FKK-Bereich. In der Vergangenheit hatte der Andrang jedoch zu Problemen geführt, vor allem in der Walpurgisnacht und am darauffolgenden Feiertag. Mit einem Aufenthaltsverbot versucht man dem entgegenzuwirken.

Bei Verstößen drohen Sanktionen

Auch jetzt wieder: „Um mögliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern“, hat die 4000-Seelen-Gemeinde vorsorglich eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen: Demnach ist von Mittwoch, 30. April, 22 Uhr, bis Donnerstag, 1. Mai, 24 Uhr, der Aufenthalt im Uferbereich einschließlich der angrenzenden Liegeflächen, auf der Wasserfläche sowie auf dem Parkplatz am Aileswasensee verboten. Die Einhaltung wird durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert.

Idylle pur: An schönen Tagen lockt der Aileswasensee viele Badefreunde an. Foto: Horst Rudel

Zur Begründung der Maßnahme wird auf das Polizeigesetz Baden-Württemberg verwiesen, demzufolge eine solche Verfügung zur Gefahrenabwehr zulässig ist. Und weiter heißt es in der Bekanntmachung: „Für den Fall der Zuwiderhandlungen gegen das Aufenthaltsverbot wird unmittelbarer Zwang angedroht.“ Verstöße werden also geahndet, mögliche Sanktionen wären zum Beispiel ein Platzverweis oder ein Bußgeld.

Verbot 2017 erstmals verhängt

Ein solches Aufenthaltsverbot verhängt die Gemeinde Neckartailfingen schon seit einigen Jahren. Diese Maßnahme wird im Rathaus als Erfolg bewertet. Notwendig wurde sie aufgrund schlechter Erfahrungen: Als der Aileswasensee 2016 das letzte Mal am Tag der Arbeit zugänglich war, hinterließen die zumeist jungen und alkoholisierten Besucher vor allem Müll und etliche Sachschäden. Auch zu Schlägereien war es laut der Polizei in der Vergangenheit gekommen.

Das Seehaus indes soll am 1. Mai bei schönem Wetter geöffnet sein. Das Ausflugslokal direkt am Aileswasensee ist nun auch wieder auf direktem Weg durch den Ort erreichbar. Die Bauarbeiten auf der Neckarbrücke und der Kanalbrücke in Neckartailfingen können nach Mitteilung des Esslinger Landratsamtes früher als ursprünglich geplant beendet werden. Die Brücken werden demnach am Nachmittag des 30. April wieder für den Verkehr freigegeben.