Beliebte Passstraße in Österreich: Steinschlaggefahr: Silvretta-Hochalpenstraße 2025 gesperrt

1 Der Blick auf die Silvretta-Hochalpenstraße. Die Straße bleibt 2025 wegen Steinschlaggefahr geschlossen (Archivfoto). Foto: Christoph Schöch/Golm Silvretta/Christoph Schöch

Die starken Regenfälle der jüngsten Zeit haben neue Gefahrenstellen an der Passstraße in Österreich freigelegt. Felsbrocken drohen herabzustürzen. Der Betreiber zieht Konsequenzen.











Link kopiert

Die Silvretta-Hochalpenstraße im Westen Österreichs bleibt in dieser Saison wegen Steinschlaggefahr geschlossen. Neue Modellrechnungen hätten die Gefahr von herabstürzenden Felsbrocken und von Gerölllawinen auf der Mautstraße zum Vorschein gebracht, teilten die Betreiber mit.

Die 22 Kilometer lange Strecke gilt als eine der schönsten Panoramastraßen der Alpen. Sie führt von Partenen im Montafon (1.051 Meter) in 34 Kehren über die Bielerhöhe (2.032 Meter) bis nach Galtür (1.584 Meter) im Paznauntal.

Bielerhöhe bleibt trotz der Sperrung erreichbar

Seit 2024 wurden den Betreibern zufolge rund sieben Millionen Euro in die Errichtung massiver Dämme und in Schutznetze investiert, außerdem sei die Straße auf einem halben Kilometer verlegt worden. „Ein Teilabschnitt wäre inzwischen wieder sicher befahrbar – doch die intensiven Regenfälle haben neue Risikozonen aufgezeigt“, hieß es.

Der höchste Punkt, die Bielerhöhe, bleibt trotz der Sperrung der Panoramastraße erreichbar. Auf Vorarlberger Seite wird die Vermuntbahn, die normalerweise im Sommer nicht in Betrieb ist, ab Samstag (9. August) täglich verkehren. Über die Tiroler Seite der Passstraße kann man laut Mitteilung mit dem Auto die Passhöhe erreichen. Aufgrund der Beeinträchtigungen werde in diesem Sommer keine Maut erhoben.